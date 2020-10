Pomembna vest za vse vernike

Od petka naprej so v rdečih regijah prepovedani verski obredi z navzočnostjo ljudi, v oranžnih pa se jih lahko udeleži do deset vernikov, a le v svojih župnijah. Tako bodo danes nedeljske maše znova potekale v okrnjeni obliki. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je vernike zato že povabil k okrepljeni molitvi v družini in prejemu osebnega obhajila.

Zore je duhovnike pozval, naj v primerih, ko se bodo morali odločati, kdo se bo lahko udeležil maše, omogočijo vernikom prejem obhajila zunaj svete maše. Kot je pojasnil, bodo ljudje posebej opozorjeni, naj prihajajo na potrebni razdalji in ob strogem upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, poroča STA.

Preko spleta pa spoved ni možna

Spovedi zaenkrat lahko potekajo, če prostor omogoča izvajanje previdnostnih ukrepov. Pri tem se je po besedah Zoreta pokazalo, da je to možno v tako rekoč vseh župnijah. Preko spleta pa spoved ni možna.

Če je ob prvem valu epidemije Slovenska škofovska konferenca (SŠK) podpirala prenos maš po spletu, pa v drugem valu temu ni toliko naklonjena. Pri tem se sklicuje na besede papeža Frančiška, ki je aprila opozoril, da "vera preko medijev ni Cerkev" ter da so ljudje, ki spremljajo mašo preko spleta, brez zakramentov in brez občestva. Tudi Zore je prepričan, da maše po spletu in drugih videokonferenčnih orodjih ne morejo nadomestiti maš v živo.

SŠK presojo prepustila duhovnikom

Kljub temu pa je SŠK v soboto duhovnikom v dopolnjenih navodilih dovolila, da po lastni presoji in glede na okoliščine mašo prenašajo po spletu, če jo duhovnik med drugim obhaja v cerkvi ali javni kapeli, če gre za neposreden prenos in če ob koncu povabi vernike, da lahko ob določeni uri pridejo v cerkev in ob upoštevanju ukrepov prejmejo obhajilo.

Danes posvet kriznega dela vlade

Krizni del vlade bo skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje v nedeljo pregledal učinke dosedanjih ukrepov in opravil razmislek o potrebnosti morebitnih novih. Četudi bi Slovenija v nedeljo izpolnila zastavljeno mejo za razglasitev epidemije, to še ne pomeni, da se bo to avtomatično zgodilo, je za STA povedal Jelko Kacin.



Po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina, bodo na nedeljskem srečanju pregledali trenutno stanje in opravili razmislek o tem, katere ukrepe, če sploh katere, bi bilo treba uvesti in kdaj. Ker pa gre za posvetovalni organ, ki le pripravlja delovno gradivo, v nedeljo sprejetja novih ukrepov ne gre pričakovati, je dejal.



Merilo za razglasitev epidemije in uvedbo novih ukrepov je po načrtu, ki si ga je zastavila vlada, 140 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, od teh več kot 50 na intenzivni negi. Prvi dve merili smo v Sloveniji dosegli, tretjega še ne, saj je bilo v petek na intenzivni negi 43 bolnikov.