Največje žarišče na Hrvaškem: okuženih več kot četrtina vseh testiranih

Rekordno število okužb doslej so v minulem dnevu potrdili v Zagrebu, saj so jih našteli kar 387. Glede na to da so tam opravili 1385 testov, to pomeni, da je bila pozitivnih več kot četrtina, poroča STA.

Virus vdrl na kirurški oddelek klinike za tumorje

V hrvaški prestolnici naj bi virus po poročanju regionalne televizije N1 med drugim vdrl na kirurški oddelek Klinike za tumorje v kliničnem centru Sestre usmiljenke, kjer so okuženi tako kirurgi in medicinske sestre kot tudi oboleli.

475 potrjeno okuženih je medtem na Hrvaškem v zadnjem dnevu ozdravelo, tako da je število aktivnih primerov v državi trenutno 4844. Od tega 530 bolnikov potrebuje bolnišnično nego, 28 jih je na ventilatorjih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Od začetka pandemije so na Hrvaškem potrdili skupno 24.761 okužb in 355 smrti zaradi koronavirusne bolezni 19. Testirali so 392.052 oseb, od tega 6980 v zadnjem dnevu.

Že drugi dan zapored podrli rekord

V BiH so medtem danes že drugi dan zapored poodrli rekordno število okužb - v minulih 24 urah 711, od tega 485 v Federaciji BiH in 226 v Republiki srbski, dan pred tem pa 621. Skupno so v državi doslej potrdili okoli 33.000 okužb, slabih tisoč ljudi je zaradi covida-19 umrlo.