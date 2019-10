"Položaj za Levico ni rožnat. Že zdavnaj so izgubili moč."

Sodelovanje med koalicijsko peterico in Levico je imelo v letu vlade Marjana Šarca lepše in slabše čase. Bi lahko zadnji spor zaradi napovedane ukinitve dodatka za delovno aktivnost pomenil tudi konec sodelovanja? "Levica je zdaj na tehtnici postala enako težek jeziček kot Jelinčičeva SNS," meni Vlado Miheljak.

V odnosu med vlado in Levico je bilo v dobrem letu mandata premierja Marjana Šarca že več sporov in nesoglasij. V zadnjem času se je odnos zaostril po napovedani ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, kjer je vlada podporo našla pri SDS, in davčnih spremembah, pri katerih bodo imeli po mnenju Levice največ koristi bogatejši.

Koordinator Levice Luka Mesec je po petkovem nočnem glasovanju o ukinitvi dodatka za delavnost aktivnost dejal, da je to začetek konca sodelovanja s koalicijo, prvak SD Dejan Židan je vpletene miril, naj se pogovorijo, nato pa se je prek Facebooka oglasil še Šarec, ki je Levici in njenim poslancem očital več stvari, od nespoštovanja do očitkov, da se je dogovarjal s SDS. (Več o tem tukaj.)

Šarec je danes, ob predstavitvi proračuna poslancem dejal, da si pridržuje pravico za sklicevanje sestankov z Levico, če je treba, "ampak v nekih realnih okvirjih in ne, da je najprej vse v medijih, potem pa smo pozvani k umirjanju. Mi smo popolnoma umirjeni," je dejal Šarec.

Navedel je tudi, da imajo znotraj koalicije še kakšne težave, ki jih morajo rešiti, šele potem se bodo lahko pogovarjali o Levici in zunajvladnih podporah, poroča STA.

"Najslabše je, da groziš, nato pa nič ne narediš"

Foto: STA Zaostrovanje med vladnim peterčkom in Levico smo v dobrem letu vlade Šarca že nekajkrat videli. Bi tokratno lahko privedlo do konca sodelovanja?

"Položaj sploh ni rožnat za Levico. Že zdavnaj so izgubili moč, da bi lahko izsiljevali to vlado oziroma pogojevali. Na začetku je Šarec potreboval Levico pri sestavljanju vlade. Morali bi reči, da če je Damir Črnčec (sekretar za varnost v kabinetu premierja) z vsemi svojimi stališči in vrednotami sprejemljiv za Šarca in njegov kabinet, potem mi nismo. Čeprav so grozili, nato tega niso naredili. Najslabše je, da groziš, nato pa nič ne narediš," meni Vlado Miheljak, politični analitik in profesor s Fakultete za družbene vede.

"Levica je zdaj na tehtnici postala enako težek jeziček kot Jelinčičeva SNS"

Kot dodaja, je Šarec Levico "prebral", ob tem pa je, na primer pri iskanju podpore za sprejetje proračuna, dobil podporo opozicijske SNS, ki jo vodi Zmago Jelinčič. Koalicija ima skupaj 43 glasov, s SNS pa 47.

"Levica je zdaj na tehtnici postala enako težek jeziček kot Jelinčičeva SNS. Naredili so napako, in če bo sodelovanje razpadlo, morajo prevzeti precejšnji del odgovornosti. Zdaj ima Šarec alternativo v Jelinčiču, nekakšen plan B, ki lahko hitro postane plan A," pravi Miheljak.

Foto: STA

"Levica se zapleta"

Dodatno je olje na ogenj skrhanim odnosom med peterico strank v koaliciji in Levico prilil še njihov poslanec Matej T. Vatovec, ki je trenutno vlado označil za desnosredinsko oziroma neoliberalno. Miheljak ob tem opozarja, da je to ista vlada, s katero so pred enim letom podpisali sodelovanje.

"Levica se zapleta. Logično vprašanje bi potem bilo, zakaj so potem do zdaj z njo sodelovali. Potem bi lahko rekli, da je Levica sodelovala z desnosredinsko vlado. Če nekaj rečeš, potem tega ne moreš umakniti oziroma preklicati. Levica bi lahko postavila neko novo politično formo in to je doslednost. Ko pa greš na kompromis možnega, pa je možno vse," opozarja Miheljak.

Volivci, ki so podprli najmočnejšo stranko v vladi LMŠ, so nesporno levosredinski. "To so nekdanji volivci LDS, nato za hip Pahorja, kasneje Jankovića, nato Cerarja in zdaj Šarca. To volilno telo ni desno, je rahlo levo, liberalno. Politike pa so bile mešanica," izjavo Vatovca komentira Miheljak.