Drzni ropi stanovanj in hiš v Ljubljani. Kakšen je najnovejši trik?

Policija je na območju gorenjske in ljubljanske regije v zadnjem tednu obravnavala več primerov drznih tatvin iz stanovanjskih objektov. Storilci so v vseh primerih s pogovorom o telekomunikacijskih ali elektro storitvah lastnike zvabili stran od vhoda v hišo ali stanovanje in jih okradli. Policija poziva k previdnosti. Ne spuščajte neznancev v svoje domove in ne nasedajte prevaram.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so gorenjski in ljubljanski policisti v preteklih dneh obravnavali več drznih tatvin. Zadnji primer so obravnavali včeraj okoli poldneva v Radovljici. Kot pojasnjujejo, se je storilec starejši oškodovanki predstavil kot delavec iz telekomunikacijskega podjetja in jo s pogovorom zvabil iz stanovanja pod pretvezo, da morajo v klet namestiti dodatno opremo proti udaru strele.

Ko sta si oškodovanka in storilec ogledovala kletne prostore, v stanovanju ni bilo nikogar, to pa je drugi storilec izkoristil, vstopil vanj ter ji odtujil denar in nakit. Oba storilca sta kraj potem zapustila, oškodovanka pa je šele kasneje ugotovila, da je bila žrtev tatvine.

Podobno tudi v Ljubljani

Podobni dogodki so se zgodili tudi v Ljubljani, na območju Medvod, Šiške in Trbovelj. Tatovi so se predstavljali kot delavci telekomunikacijskega ali elektro podjetja. Vsakič je bilo storilcev več, tudi po štirje, in v vseh primerih jim je lastnike s pogovorom in prepričevanjem uspelo zvabiti stran od vhoda v hišo. Oškodovanci so starejši ljudje, ki so nasedli praznim besedam storilcev in so med ogledovanjem okolice hiše pustili odklenjena vhodna vrata. Drugi storilec je to izkoristil, vstopil v hišo in izvršil tatvino. Pri tovrstnih tatvinah so največkrat odtujeni zlatnina, denar in drugi manjši vredni predmeti.

Foto: Siol.net

"Storilci drzne tatvine izvršujejo na zelo pretkan način, so zelo prepričljivi, oškodovance pa v pogovoru zavedejo do te mere, da povsem pozabijo na varovanje svoje lastnine. Prepričajo jih, da si z njimi ogledajo okolico hiše in jih zvabijo stran od vhoda, tako da hiše ali prostorov nimajo več pod nadzorom. Oškodovanci tudi pustijo odklenjena ali celo odprta vrata," pojasnjujejo na policiji.

Pogovor med storilcem in žrtvijo gre običajno v smeri, da so serviserji, da odkupujejo staro železo, da prihajajo iz elektro, komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja in si ogledujejo teren, da bodo opravljali vgradnjo opreme, naprav, sanacijo odtokov in podobno. Storilci kraj največkrat zapustijo peš ali z vozilom, s katerim se pripeljejo do hiše. Največkrat preteče kar nekaj časa, preden oškodovanci ugotovijo, da so bili okradeni.

Zaklepajte domove

V preteklosti so bili obravnavani tudi primeri, ko so goljufi pod pretvezo servisiranja ali prodaje stvari občane prepričali, da so jih spustili v svoje domove. Tudi v takih primerih je lahko storilcev več. Medtem ko se eden ukvarja s "prodajo", drugi storilci pregledajo ostale prostore in kradejo. So tudi primeri, ko storilec žrtev prosi, da mu nekaj prinese, vmes pa pregleda prostor in izvrši tatvino, ter dogodki, ko storilci vstopijo v hišo skozi odklenjena vrata in se potem, če so zaloteni, izgovorijo, da nekoga iščejo.

Foto: Siol.net

"Zato še enkrat opozarjamo. Vrata objektov vedno zaklepajte, tudi če ste doma. Nepoznanih ljudi ne spuščajte v stanovanja in hiše. Ko se pri vas nenapovedano oglasi človek in vam nekaj ponuja, imejte svojo lastnino ves čas pod nadzorom. Z njim ne odhajajte nikamor. Naj vam pusti ponudbo in kontakt, kar oboje lahko preverite pri podjetju, v imenu katerega ponuja storitev ali izdelek. Med pogovorom bodite pozorni nanj in na okolico, sumljiva ravnanja pa čim prej prijavite policiji na interventno številko 113," še poziva policija.