"Ustava in zakoni ščitijo državljana, ne funkcionarje. Bistvo problema je, da policija ni dovolila parlamentarnega nadzora. Z lahkoto bi ovrgli sume, če vse počnete zakonito. 25., 26. in 27. člen zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb so jasni," je še napisal prvak SDS Janez Janša.

Ustava in zakoni RS ščitijo državljana, ne funkcionarje. Bistvo problema je, da @policija_si ni dovolila parlamentarnega nadzora. Z lahkoto bi ovrgli sume, če vse počnete zakonito. 25, 26 in 27 členi ZPNOVS so jasni. Zavračanje parl. nadzora predstavlja grožnjo ustavni ureditvi. https://t.co/ny1r5ZCoOw — Janez Janša (@JJansaSDS) February 19, 2020

Členi govorijo o poteku parlamentarnega nadzora, med drugim v njih piše tudi, da so zaposleni v nadzorovani službi v okviru pooblastil, ki jih imajo na svojem delovnem mestu ali položaju, dolžni storiti, kar je potrebno, da komisija lahko izvršuje svoj nadzor, in so dolžni pri tem z njo sodelovati, piše STA.

Hkrati je policijo opozoril na kazniva dejanja, ki se dogajajo, "medtem ko zavrača parlamentarni nadzor in se prepira s poslanci". Ob tem je namreč tvitnil povezavo na novico o tem, da so zgodaj zjutraj neznanci v Moravčah razstrelili bankomat.

Mahnič naj bi Bobnarjevo pozval, naj pomisli na svojo prihodnost

Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), v kateri so bili poslanca SDS Žan Mahnič in Zvonko Černač ter poslanec DeSUS Branko Simonovič, je namreč v torek na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravila nenapovedan nadzor, pri katerem je preverjala informacije o domnevnem vohunjenju kriminalistov za člani strank, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove koalicije, za katerim naj bi stal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec. Na policiji so skupini očitali postavljanje vprašanj zunaj zakonsko določenega okvira in sporočili, da je Mahnič generalno direktorico policije Tatjano Bobnar pozval, naj pomisli na svojo prihodnost, piše STA.

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Foto: STA

Mahnič in policija o tem pisala tudi na Twitterju

Mahnič je nato na Twitterju Bobnarjevo pozval, naj napiše celotno njegovo izjavo in naj ne bo kot poslanka Jerca Korče, "ko je govorila o glavah in jo je magnetogram ujel na laži". "Dejal sem namreč, da naj pomislil na svojo prihodnost, ker če na Knovsu ugotovimo, da takšno početje policija ščiti, jo bomo kazensko ovadili," je dodal po pisanju STA.

Naj Tatjana Bobnar napiše celotno mojo izjavo in naj ne bo kot @Je_rca, ko je govorila o glavah in jo je magnetogram ujel na laži. Dejal sem namreč, da naj pomislil na svojo prihodnost, ker če na KNOVS ugotovimo, da takšno početje @policija_si ščiti, jo bomo kazensko ovadili. https://t.co/cVuMEAFrI7 — Žan Mahnič (@ZanMahnic) February 18, 2020

Na policiji so Mahniču po navajanju STA odgovorili na Twitterju z zapisom: "Ko vas je generalna direktorica nekajkrat vprašala, ali ji s tem grozite, ste ji odvrnili, da ste vi voljeni, generalna direktorica policije pa imenovana od vlade. Kasneje pa dodali, da jo boste lahko kazensko ovadili, kar bi jo moralo skrbeti. To lahko potrdita tako namestnik generalne direktorice policije, kot direktor Uprave kriminalistične policije. Je potrebno še kaj dodati?"

Kasneje pa dodali, da jo boste lahko kazensko ovadili, kar bi jo moralo skrbeti. To lahko potrdita tako namestnik generalne direktorice policije, kot direktor Uprave kriminalistične policije. Je potrebno še kaj dodati? — policija_si (@policija_si) February 19, 2020

Na Mahničev zapis se je na istem družbenem omrežju odzvala tudi Korčetova in zapisala, da je napad na neodvisne organe pregona jasen izkaz nespoštovanja večletne borbe za svobodno in demokratično družbo. "Napadi na sodstvo, novinarje, policijo ... kdo je naslednji na seznamu," se je vprašala.