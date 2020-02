Šarec: Treba je bilo preusmeriti pozornost

Trije člani parlamentarne Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so včeraj na NPU opravili nenapovedan nadzor.

Po koncu nadzora je poslanec SDS in podpredsednik komisije Žan Mahnič za STA pojasnil, da so opravili nadzor zaradi suma, da sta predsednik vlade Šarec in njegov državni sekretar Črnčec zlorabila obveščevalne in varnostne službe "z namenom vplivanja, groženj in tudi izsiljevanja poslancev in vodstev strank bodoče potencialne koalicije". Več v članku Pooblaščena skupina Knovsa na NPU opravila nenapovedan nadzor.

Danes sta se z ločenimi zapisi na svojih straneh na Facebooku oglasila Šarec in Črnčec. Kaj je zapisal Črnčec, preberite v članku Damir Črnčec: SDS deluje po načelih mafijskega poslovanja.

"Če bi imel res tako strahovlado, potem verjetno ne bi bil deležen diskreditacij"

"Gledam informativne oddaje, berem portale in časopise, čeprav bi bilo včasih boljše, da jih ne bi. Črnčec gor, Črnčec dol ... kriv za vse, verjetno tudi za globalno segrevanje ... sodeč po zapisih. SDS in pa še kdo zraven mirno lansira v javnost, da imava z Damirjem Črnčecem vohunsko mrežo in zasledujeva prvake drugih strank," svoj zapis začne Šarec.

"Spet se ponovi isti scenarij, da gre nekaj članov Knovsa na nenapovedan pregled NPU oziroma Policije. Ker naj bi se zlorabljal za zasledovanje političnih nasprotnikov." Šarec pravi, da gre v resnici za zlorabo Knovsa.

"Neodvisne institucije preiskujejo madžarske denarce, ki pritekajo vemo kam, in zato je treba preusmeriti pozornost," je zapisal.

Foto: Ana Kovač

Kot je dodal, nikoli v mandatu ni pritiskal na medije in komurkoli prepovedoval govoriti in pisati. "Če bi imel res tako strahovlado, potem verjetno ne bi bil deležen diskreditacij, in to največkrat na čisto osebni ravni. Zato, kdor verjame takim pisanjem, naj jim pač verjame. Janezovi verniki so pa itak prepričani v svoj (njegov) prav in lahko naredi karkoli, pa bo še vedno vse v redu," je še zapisal.

"Tisto, kar očitajo meni, se utegne res zgoditi"

"Če pa nasedajo predsedniki drugih strank, je pa tudi dovolj žalostno. Tisto, kar očitajo meni, se utegne res zgoditi. Vendar, kot vemo, je človek bitje, ki mora vse samo preizkusiti in občutiti na svoji koži. Jaz sem, zato se v loku izognem take stranke. In če noben drug nima poguma tega reči, potem izrečem sam, čeprav tvegam, da bom spet obtožen nesodelovanja in izključevanja," je še zapisal in dodal, da ni treba prisluškovati komurkoli od predsednikov strank, ker vse izve iz medijev. "Bi bilo škoda časa in denarja," je sklenil.