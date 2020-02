Pooblaščena skupina Knovsa na NPU opravila nenapovedan nadzor

Pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravila nenapovedan nadzor. Kot je za STA povedal poslanec SDS in podpredsednik komisije Žan Mahnič, so preiskovali sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.

Nacionalni preiskovalni Urad so obiskali trije člani Knovsa, poleg Žana Mahniča še Zvonko Černač (SDS) in Branko Simonovič (DeSUS). Po koncu nadzora je Mahnič za STA pojasnil, da so opravili nadzor zaradi suma zlorabe obveščevalnih in varnostnih služb s strani predsednika vlade Marjana Šarca in njegovega državnega sekretarja Damirja Črnčeca "z namenom vplivanja, groženj in tudi izsiljevanja poslancev in vodstev strank bodoče potencialne koalicije". Po besedah Mahniča se v zadnjih dneh vse več govori o pritiskih in da naj bi na posameznike pritiskali tudi s podatki, ki jih ima policija o njihovi preteklosti in preteklosti njihovih sorodnikov, piše STA.

Nadzora niso opravili v celoti

Spletni portal Požareport je namreč poročal, da naj bi Šarčev kabinet prek Črnčeca določenim kriminalistom znotraj Generalne policijske uprave "dostavil seznami ljudi, ki jih je treba informativno obdelati".

Foto: STA

Po informacijah portala naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi SAB. Tako naj bi se kriminalisti pospešeno ukvarjali s privatizacijo Term Olimia in zbirali informacije o drugih prekrških omenjenih funkcionarjev in njihovih družinskih članov.

Po podatkih Kanala A so se člani Knovsa danes poldrugo uro pogovarjali z generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. Kot je za STA povedal Mahnič, nadzora niso mogli opraviti v celoti, ker da ga je Bobnarjeva blokirala. "Želeli smo pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov, vendar nam tega ni želela omogočiti," je pojasnil.

Zlorab je dovolj

Na podlagi tega, kar so člani Knovsa videli in slišali, pa ne morejo ovreči suma, da se to dejansko počne. Po besedah Mahniča je tudi Bobnarjeva dejala, da tega, kar se poroča, ne more ne ovreči ne potrditi. Z ostalimi člani Knovsa se bodo o tem, kako naprej, pogovorili najverjetneje v sredo.

Foto: STA

"Zlorab obveščevalno-varnostnih služb je bilo dovolj. Meja bi morala biti postavljena že davno. To, kar se trenutno počne, da se posameznikom grozi, če bodo glasovali po svoji vesti v DZ, presega vse meje," je bil jasen poslanec. Na Generalni policijski upravi so za STA pojasnili le, da lahko o delu parlamentarne komisije komunicira le komisija.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je zgodbo, ki jo je prebral v medijih, danes v izjavi v DZ pospremil z besedami, da če drži en odstotek, je to zaskrbljujoče, a da se sam vseeno v tej državi počuti varnega in svobodnega, še navaja STA.

Na navedbe so se odzvali tudi na Generalni policijski upravi



Policija opozarja na medijsko gonijo, ki so jo v zadnjem tednu deležni vodstvo policije, Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in njegov direktor, ter Uprava kriminalistične policije. Kot pojasnjujejo vsiljevanje neutemeljenih očitkov o njihovem delu ne bo spremenilo njihovo delo. "Policija kot tudi Nacionalni preiskovalni urad ali Uprava kriminalistične policije ni dislocirana enota katerega koli politika ali katerekoli politične organizacije, da bi izvrševala njihova naročila," so poudarili v odzivu.