Z otrokom na mopedu bežal pred policisti

Policisti so včeraj okoli 19. ure med kontrolo cestnega prometa na relaciji Bogojina–Tešanovci poskušali ustaviti voznika motornega kolesa, ki pa na znake policistov ni ustavil ter nadaljeval vožnjo. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik v naselju Moravske Toplice padel.

Na motornem kolesu je moški vozil tudi 7-letnega otroka. Voznik in sopotnik pri padcu nista bila poškodovana, so sporočili s PU Murska Sobota.

Med postopkom so ugotovili, da je voznik vozil neregistrirano motorno kolo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in brez registrskih tablic. Motorno kolo so mu zasegli.

Preizkus alkoholiziranosti voznika je pokazal rezultat 0,11 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog na pristojno tožilstvo zaradi več prekrškov cestnoprometnih predpisov. Prav tako bodo policisti o dogodku obvestili pristojni center za socialno delo.