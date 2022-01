Policisti izsledili 65-letnika, ki si je prilastil jelena

Policiste Policijske postaje Radlje ob Dravi so včeraj obvestili, da naj bi neznani storilec v gozdu na območju Dravč ustrelil jelena. Izsledili so 65-letnega domačina, ki je s kraja nameraval odvleči ustreljenega in že očiščenega jelena. Moškega so pridržali, grozi mu zaporna kazen do enega leta oziroma denarna kazen, so sporočili s Policijske uprave Celje.