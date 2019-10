Policijski psi služijo 14 let, potem pa v pokoj #video

Slovenska policije praznuje 70 let šolanja službenih psov, brez katerih si policisti svojega dela ne predstavljajo več. Delujejo v osmih policijskih upravah po vsej Sloveniji. Nepogrešljivi so pri varovanju meje, pri iskanju pogrešanih oseb in tudi kriminalcev. Če so na začetku iskali le prepovedane droge in eksplozivna sredstva, policistom v zadnjih desetih letih pomagajo tudi pri iskanju tobaka, orožja, trupel in bioloških sledi, kot sta kri in semenska tekočina.

Da je slovenska policija že več let kadrovsko tako zelo podhranjena, je dobro znano. Malo manj pa, da je v svoje vrste prav tako težko dobiti tudi pasje varuhe. Ne le Slovenija, kar vsa Evropa se namreč srečuje s pomanjkanjem šolanih policijskih psov. Zgodovina njihovega urjenja na Slovenskem pa sega že na začetek prejšnjega stoletja. Oddelek za šolanje psov na Policijski akademiji je obiskala ekipa oddaje Planet 18.

Pomembna je vez

"V službi je dobrih 120 psov v operativi. Okrog 30 do 50 psov, odvisno od programov usposabljanja, pa je na šolanju," je pojasnil Marko Medvešek, vodja oddelka za šolanje službenih psov na policijski akademiji.

Kot je še razložil Medvešek, pri šolanju psov uporabljajo samo pozitivne motivacije, kot sta igra in hrana. Kot pravi, sta dva to ključna pogoja. A ne le dobro izraženi nagoni in psihična stabilnost psa, za dobro opravljeno delo je ključna tudi vez, ki jo ima pes s svojim vodnikom.

"Pes diha s tabo, ve, kako se boš gibal in kaj boš naredil," je dejal Saša Sandič iz Policijske postaje vodnikov službenih psov PU Koper. "Ko imamo migrantsko krizo, psa uporabljamo vsak dan. Najlepša izkušnja je bila, ko je moj pes našel osebo, ki se je izgubila," še dodaja.

Med štirinožnimi junaki najdemo različne rodovniške pasme in tudi mešance iz zavetišč. "Pse pridobivamo na različne načine. Od leta 2014 imamo tudi lastno vzrejo. Vzrejamo nemške ovčarje in nemške kratkodlake ptičarje. Prav tako pa kupujemo mladiče in starejše pse," je poudaril Medvešek.

Po 14. letu v pokoj

Če so rotvajlerji, nemški, nizozemski in belgijski ovčarji odlični pri splošni uporabi, torej sledenju, obrambi in iskanju ljudi ali predmetov, so med specialisti bolj pogoste delovne lovske pasme. Psa na določen vonj navadijo v le štirih mesecih, zapomnil pa si ga bo za vse svoje življenje.

Sedemletna nemška ptičarka Oli zna sledi krvi in semenske tekočine najti tudi po večkratnem čiščenju kraja zločina. Belgijska ovčarka Brie pa je poleg nemškega ovčarja edina psička pri nas, ki je izurjena za iskanje vnetljivih snovi pri požarih. "Če se pojavi požar, psička poišče izvor. Odvzamejo sledove, ki jih pošljejo v analizo, tam pa potrdijo, ali je bil požar podtaknjen," je dejal Marko Štritof.

Za pse imajo vzpostavljeno svojo veterinarsko ambulanto, kjer zaposleni veterinar in pomočnica skrbita za zdravstveno stanje psov. In psi praviloma pomagajo, dokler so zdravstveno sposobni. Največ do svojega 14. leta. Potem pa gredo v zasluženi pokoj.

"V veliki večini ti psi ostanejo pri vodniku. Imamo tako imenovano pogodbo o brezplačni reji, kjer vodnik vzame psa domov, policija pa zagotavlja, da pes do konca življenja prejme brezplačno hrano in veterinarsko oskrbo. Če to ni mogoče, potem psu najdejo odgovorne lastnike," je za konec dodal Medvešek.