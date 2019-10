Na Oktoberfestu spili precej manj, a policija je imela polne roke dela #video

Dobra dva tedna je pivo na Oktoberfestu teklo v potokih, a se očitno ohlajanje nemškega gospodarstva pozna tudi v količini popitega hmeljevega napitak. V Münchnu je bilo obiskovalcev sicer približno toliko kot lani, ob višjih cenah pa so popili kar dvesto tisoč litrov manj kot lani. A kljub temu so imeli bavarski policisti polne roke dela, saj so ujeli rekordno število opitih voznikov.

V bavarski prestolnici je policija letos prijela kar 800 opitih voznikov, od tega več kot polovico na električnih skirojih. In to ne glede na to, da so organizatorji njihovo uporabo letos prav zaradi kolektivne opitosti omejili.

Kljub pijančevanju pa obiskovalci letos očitno niso bili tako žejni, saj so spili 200 tisoč litrov manj piva kot lani. Morda tudi zaradi višje cene. Pivo se je podražilo za dobre tri odstotke, za en liter je bilo treba odšteti 11,8 evra.

"Uživam ob vrčku piva, kakšnem prigrizku in dobrem vzdušju. Na zdravje!" je dejal eden izmed obiskovalcev največjega pivskega festivala na svetu.

Tudi jedlo se je veliko

Obiskovalci so pojedli 29 telet in kar 129 volov. Sliši se veliko, a je malenkost v primerjavi s številom prodanih pečenih piščancev. Lačni obiskovalci jih vsako leto pojedo več kot pol milijona. Kljub nori zabavi, so bili obiskovalci pri pitju dokaj zmerni. Zdravniki so obravnavali okoli 600 ljudi, ki so se zastrupili z alkoholom, kar je 120 manj kot lani.

Zadnji dan so Oktoberfest tradicionalno obiskali tudi nogometaši kluba Bayern Munchen. S svojimi boljšimi polovicami so pozirali v tradicionalnih bavarskih nošah in veselo nazdravljali z vrčki piva."Oktoberfest je bavarska tradicija v Münchnu. To je tudi vprašanje poistovetenja s klubom, z mestom in z regijo. Zato je tudi lepo videti veliko ljudi v usnjenih hlačah z vsega sveta, je dejal Manuel Neuer, vratar kluba Bayern München.

Po koncu festivala je ostalo kar 3.800 izgubljenih stvari. Obiskovalci so med drugim pozabili 780 osebnih izkaznic, 660 torbic, 420 telefonov, 300 šopov ključev. Med najdenimi predmeti so se znašli tudi proteza, otroški voziček, kuhinjski sito in šest tisoč evrov gotovine.