Oktoberfest zapira svoja vrata, letos spili 7,3 milijona litrov piva

V Münchnu se je danes za leto dni poslovil tradicionalni festival Oktoberfest. Po besedah organizatorjev, so na letošnjem najbolj znanem festivalu v bavarski prestolnici zabeležili 6,3 milijona obiskovalcev, ki so skupaj spili kar 7,3 milijona litrskih vrčkov piva.

Obiskovalcev je bilo tako približno toliko kot lani, so bili pa očitno manj žejni, saj so na letošnjem festivalu spili dvesto tisoč litrov piva manj kot lani. Ob pijači so od odprtja 21. septembra pa do danes skupaj pojedli 129 volov in 29 telet. "Tokratni Oktoberfest je bil miren s sproščenim in veselim občinstvom," je ob koncu festivala dejal njegov direktor Clemens Baumgärtner.

Zdravniki imeli nekoliko manj dela, policisti pa več

Njegovi izjavi pritrjuje tudi policija, ki je sporočila, da so letos na festivalu zabeležili enoodstoten upad kaznivih dejanj glede na lansko leto. Manj je bilo tudi težav, povezanih s prekomernim pitjem alkohola. Zdravniki so obravnavali okoli 600 ljudi, ki so se zastrupili z alkoholom, kar je 120 manj kot lani.

Oktoberfest velja za enega od simbolov Nemčije. Foto: Reuters

Policisti so sicer letos zabeležili rekordno število tistih, ki so po obisku festivala vozili opiti. Ustavili so 774 vinjenih voznikov, med njimi 414 voznikov električnih skirojev. Organizatorji festivala so sicer ravno zaradi skrbi, da bi se njihovi uporabniki vozili pod vplivom alkohola, letos omejili uporabo električnih skirojev na širšem prizorišču.

Prireditev, ki velja za enega od simbolov Nemčije, izvira iz zabave ob poroki bavarskega kralja Ludvika I. 12. oktobra 1810. Kasneje so jo premaknili na zgodnejši čas, ko je vreme v bavarski prestolnici običajno lepše, ime pa je ostalo. Od leta 1810 Oktoberfesta niso pripravili le 24-krat. Odpovedali so ga med epidemijo kolere, v obdobju hiperinflacije v 20. letih prejšnjega stoletja ter času obeh svetovnih vojn.