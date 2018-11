Policija razkrila, zakaj je eksplodiralo v Pekarni Grosuplje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so potrdili, da je bil vzrok za eksplozijo, ki je v sredo popoldne odjeknila v Pekarni Grosuplje, plin. Potrditev je sledila prvim ugotovitvam ogleda kraja dogodka, s katerim so policisti začeli danes zjutraj. V pekarni so medtem stekla prva sanacijska dela, proizvodnjo pa bodo po načrtih začeli vzpostavljati prihodnji teden.

Kot so povedali v lastniku Pekarne Grosuplje, družbi Don don, so v pekarni stekla prva sanacijska dela, s katerimi bodo najprej zaščitili zgradbo in opremo. V naslednji fazi bodo izvedli čiščenje prostorov in ugotavljali stopnjo poškodb proizvodnje linije.

"V podjetju predvidevamo, da bi del proizvodnje lahko zagnali že v naslednjem tednu," so navedli in pojasnili, da so zaposleni trenutno doma.

Sedem oseb lažje poškodovanih

Škoda, ki je nastala, za zdaj ni znana. V pekarni bodo, kot so zagotovili, storili vse potrebno, da se škoda čimprej odpravi. "Ko bodo znani uradni rezultati preiskave, jih bo podjetje predstavilo javnosti," so še dodali.

Policisti so ogled samega kraja dogodka sicer že zaključili, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana in dodali, da bodo okoliščine eksplozije preverjali v nadaljnji preiskavi.

Preiskava in zbiranje obvestil poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

V nezgodi je bilo sedem oseb lažje poškodovanih. "Vsem je bila nudena zdravniška pomoč in se počutijo dobro," so dodali v Don donu.

Ljubljanski policisti so bili o eksploziji obveščeni v sredo okoli 14. ure. Na kraju so posredovali policisti, gasilci in reševalci.