Krvavi teden v Kabulu: številne žrtve v novi eksploziji v vojaškem oporišču

Za zdaj ni jasno, kdo stoji za današnjim napadom v mošeji, se je pa v minulih tednih sredi diplomatskih prizadevanj za ustavitev 17 let trajajočega konflikta okrepilo nasilje skrajnih skupin.

Za zdaj ni jasno, koliko ljudi je bilo v času eksplozije v mošeji. V njej je sicer prostora za 500 ljudi.

V zadnjem tednu več kot 50 smrtnih žrtev in skoraj sto ranjenih

Današnji krvavi dogodek na vzhodu Afganistana je zadnji v nasilnem tednu, v katerem je bilo med drugim v samomorilskem napadu v Kabulu ubitih najmanj 55 ljudi, več kot 90 pa ranjenih.

Poleg tega se afganistanske varnostne sile trenutno soočajo z rekordnim številom žrtev v svojih vrstah, ki je po mnenju strokovnjakov že preseglo raven znosnosti, pri čemer naj bi talibani imeli premoč v konfliktu.

Od leta 2015, ko so lokalne sile prevzele naloge, ki so bile pred tem v rokah ameriških in Natovih sil, je bilo ubitih skoraj 30 tisoč afganistanskih vojakov in policistov, kar v povprečju pomeni skoraj 20 na dan.