Huda tragedija na Kitajskem. V prometni nesreči umrlo pet otrok.

Na severovzhodu Kitajske je danes avtomobil na prehodu za pešce zapeljal v skupino otrok, pri čemer jih je pet umrlo, še 18 pa jih je ranjenih. Voznika je policija pridržala in uvedla preiskavo vzroka nesreče, je poročala kitajska televizija CCTV.

Videoposnetki na družbenih omrežjih, katerih pristnost ni potrjena, prikazujejo, kako je avtomobil zapeljal na napačno stran vozišča in se nato zaletel v kolono učencev, ki so pred šolo prečkali cesto. Videti je, kako je otroke razmetalo po cesti. Drug posnetek prikazuje najmanj dva majhna otroka, ki okrvavljena in nezavestna ležita na cesti.

Poškodovane v nesreči, ki se je zgodila v mestu Huludao v provinci Liaoning okoli poldneva po lokalnem času, zdravijo v bolnišnici.

Nesreče so pogoste

Hude prometne nesreče so na Kitajskem pogoste. Ta mesec je avtobus po pretepu med potnico in voznikom zapeljal z mostu v mestu Chongqing, pri čemer je umrlo najmanj 13 ljudi. Septembra je avtomobil zapeljal v množico na trgu v mestu Hengdong v provinci Hunan v osrednjem delu države. Umrlo je 11 ljudi.