Neverjetno: Nove kitajske kopije avtov iz Evrope #foto

BYD yuan EV360

Kitajski proizvajalec BYD je svoj novi SUV izdelal letos maja, predstavili pa so ga na ravnokar odprtem avtosalonu v Guangdžovu na Kitajskem. Gre za kopijo, zelo podobno Fordovemu ecosportu, ki ga po novem izdelujejo v Romuniji in je v Evropi našel lepo število kupcev. EV360 je, kot nakazuje njegovo ime, električni mali SUV, namenjen izključno kitajskemu trgu.

BAIC BJ40 plus

Kljub hitremu razvoju avtomobilske industrije in številnih kitajskih proizvajalcev vozil nekateri še vedno najraje prekopirajo uspešen svetovni model. Nov avtomobil na tem seznamu je BJ40 plus. Gre za kopijo jeepa wranglerja, ki z oznako plus dobi nekoliko bolj terenski videz, izdelali pa so ga pri proizvajalcu BAIC iz Šanghaja.

Changan CS85

Kaj sledi po noriji za športnimi terenci? Norija za kupejevskimi športnimi terenci. Kitajski changan CS85 je na salonu v Guangdžovu požel veliko zanimanja in številni gledalci so ga občudovali z odprtimi usti. Nič čudnega, saj bočna linija in zadek zelo spominjata na BMW X4, a Kitajci so celotnemu videzu dodali vsaj nekaj svojih oblikovnih posebnosti.

Beijing auto BJ80 6x6

Te kopije res nismo pričakovali, a Kitajci ne razočarajo. Za najzahtevnejše kupce, ki bi si želeli imeti Mercedesov AMG G63 6x6, vendar ga zaradi razprodane proizvodnje ne morejo kupiti, so pripravili kopijo BJ80 6x6. Kockasta terenska zver je na videz zelo podobna nemškemu velikanu.