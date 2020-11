Policija: Po državi in v tujino le, če imate nujen razlog!

Zaradi resnosti epidemioloških razmer tako v Slovenji kot tudi sosednjih državah so vsa nenujna potovanja še vedno odsvetovana. Vse, ki morda za prihajajoči konec tedna načrtujete odhod v druge občine ali v tujino, policisti opozarjajo: "Od doma se odpravite le, če je res nujno in imate za to tudi upravičen razlog!" Pred odhodom od doma obvezno preverite, ali imate vsa potrebna dokazila.

Meje med občinami in državno mejo bo mogoče neovirano, torej brez globe in brez napotitve v karanteno ob povratku, preiti le, če boste izpolnjevali katero od izjem, ki so določene z odlokoma o omejitvi gibanja in o prehajanju meja, sporoča policija.

Policistom ali zdravstvenim inšpektorjem bo potrebno za to predložiti ustrezna dokazila in lastnoročno izpolnjeno izjavo o upravičenosti do gibanja izven občine prebivališča, zato pred odhodom od doma preverite, ali imate vse dokumente, dokazila in podpisano izjavo. Slednjo si lahko natisnete s te povezave.

"Preverite tudi čakalne dobe in po potrebi izberite druge, manj obremenjene mejne prehode," svetujejo na Policiji. Foto: STA

"Minuli vikend je bil na večjih mejnih prehodih na slovensko-hrvaški meji promet močno povečan, z večurnimi čakalnimi dobami, številni pa so zaradi kršitve veljavnih odlokov prejeli tudi globo," so zapisali policisti in dodali, da tokrat ponovno svetujejo, naj potniki že doma preverijo, ali imajo s seboj vsa potrebna dokazila.

"S tem boste prispevali h krajšim postopkom na mejnih prehodih in olajšali mejno kontrolo. Preverite tudi čakalne dobe in po potrebi izberite druge, manj obremenjene mejne prehode," svetujejo.

Foto: STA

Pri izstopu iz države je treba upoštevati:

najprej zakonodajo, ki opredeljuje pogoje za vstop oz. izstop iz države (pri mejni kontroli se preverjajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje; kontrola je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti; če oseba nima ustreznih dokumentov za prestop meje, jo policisti na meji zavrnejo oz. ji ne dovolijo prehoda),

nato pa še odlok, ki opredeljuje pogoje za prehajanje občin (v 4. členu Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je namreč opredeljenih 13 izjem, ko lahko oseba prečka občinske meje in v tem primeru tudi državno mejo. Da je upravičena do uveljavljanja izjeme, mora prav tako dokazovati z ustreznimi dokazili in lastnoročno podpisano izjavo). Pozor, omejitev gibanja med 21. in 6. uro velja tudi za odhod v tujino (razen 5 izjem iz 1. člena odloka, ko oseba v teh urah vseeno lahko prečka občinske meje in v tem primeru tudi državno mejo).

Globa za neupravičen prehod občinske meje je 400 evrov

Če bodo policisti med postopkom mejne kontrole ugotovili, da je oseba na poti do mejnega prehoda neupravičeno prestopala občinske meje, bo državno mejo sicer lahko prečkala, a ji bodo policisti izdali plačilni nalog v znesku 400 evrov oziroma v polovičnem znesku 200 evrov, če je globa plačana takoj na kraju.

Kaj je treba upoštevati ob vrnitvi v Slovenijo?

"Ob vrnitvi iz tujine v Slovenijo se po opravljeni mejni kontroli preverja še, ali oseba izpolnjuje pogoje za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu (iz Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije)," piše policija.

Če oseba prihaja iz države ali regije na rdečem epidemiološkem seznamu, lahko brez napotitve v 10-dnevno karanteno na domu v državo vstopi samo v primeru:

če lahko predloži negativni izvid testa na prisotnost covida-19 (ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah, ki so prepoznane kot ustrezne in verodostojne ter so navedene na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano),

če izpolnjuje eno od 17 izjem iz 10. člena odloka.

V nasprotnem primeru bodo policisti osebo na mejnem prehodu ustno napotili v karanteno, ji o tem izdali potrdilo in jo seznanili z navodilom NIJZ, sporoča Policija.

Foto: STA

Na pot le v nujnih primerih!

"Za konec vse ponovno pozivamo, naj se ne odpravljajo na pot, če ni res nujno. Če pa se boste za to vendarle odločili, imejte s sabo vse dokumente in ustrezna dokazila glede izjem iz odloka o omejitvi gibanja, vključno z izpolnjeno izjavo. Upoštevajte tudi cestnoprometne predpise.

In seveda, upoštevajte preventivne ukrepe za zajezitev širjenja okužb: nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, upoštevajte varno medosebno razdaljo, v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanite doma in se po telefonu posvetujte z osebnim zdravnikom.

Varno vožnjo vam želimo," so še zapisali policisti.