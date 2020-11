KPK ugotovila korupcijska tveganja pri nabavi zaščitne opreme

Protikorupcijska komisija (KPK) je na podlagi tematskega nadzora nabav zaščitne opreme v epidemiji zaznala vrsto korupcijskih tveganj in podala priporočila za njihovo odpravo. Ugotovila je sume kršitev protikorupcijskega zakona, zaradi česar bo izvedla preiskave, in sume kršitev s področja pristojnosti drugih organov. Te bodo poslali pristojnim organom.

Ugotovitve o sumih kršitev s področja pristojnosti drugih organov bo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) poslala Državni revizijski komisiji, tržnemu inšpektoratu, računskemu sodišču, policiji, finančni upravi in Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke, je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi tematskega nadzora nabav zaščitne opreme v času epidemije covida-19 povedal predsednik KPK Robert Šumi.

Na katere organe ali osebe konkretno se nanašajo sumi kršitev, na današnji novinarski konferenci še niso pojasnili. Je pa Šumi navedel, da bodo postopki, ki so v pristojnosti KPK, uvedeni kolikor je mogoče hitro. Računajo, da že ta mesec. Pri tem gre po njegovih besedah za več oseb, med katerimi so tudi javni uslužbenci.

Tveganja ugotovljena v vseh fazah postopkov

Pri tematskem nadzoru je bila KPK osredotočena na nabavo zaščitnih mask v epidemiji in v določenem delu ventilatorjev. V času izvajanja zaščitnih ukrepov, s katerimi se je Slovenija soočila spomladi in so bili potrebni za obvladovanje širjenja okužb z novim koronavirusom, so v KPK na podlagi informacij iz medijev, prejetih prijav in javnega razkritja, pridobili informacije o različnih sumih kršitev, ki so narekovale obravnavo oz. nadzor, piše STA.

Predsednik komisije Robert Šumi Foto: Komisija za preprečevanje korupcije

S poročilom in podanimi priporočili želi komisija pristojnim institucijam ponuditi pomoč pri upravljanju zaznanih korupcijskih tveganj. "Z namenom zagotavljanja transparentnosti porabe javnih sredstev je takšna postopkovna tveganja pri nadaljnjih postopkih treba ustrezno zamejiti, zato smo glavnim deležnikom postopkov nabav zaščitne opreme podali priporočila," pa je povedala vodja Službe za nadzor in preiskave v komisiji Katja Mihelič Sušnik.

Kot je danes dejal Šumi, "razumejo zahtevnost in resnost situacije, v kateri je bilo treba ravnati hitro in učinkovito. Zavedamo se tudi, da so bili postopki nabave zaščitne opreme izvedeni v času izrednih razmer, ko je bila nujnost nabave zaščitnih sredstev z namenom varovanja državljanov prioritetna. Kljub temu pa poudarjamo, da je treba tudi v takih razmerah ravnati odgovorno, transparentno in v skladu z visoko stopnjo integritete," je dodal.

Vodja Službe za nadzor in preiskave Katja Mihelič Sušnik Foto: Komisija za preprečevanje korupcije

"Le z doslednim upoštevanjem priporočil bo mogoče zagotoviti pregledne in sledljive postopke ter upravičiti zaupanje državljanov v pravilnost in zakonitost ravnanja deležnikov procesa nabav, ki pomenijo pomembno porabo javnih sredstev v interesu zagotavljanja zdravja in varnosti vseh nas," so še poudarili na KPK.