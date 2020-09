Rumpf: Zaščitne opreme v skladiščih dovolj za tri mesece

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za blagovne rezerve Tomi Rumpf je v današnji izjavi medijem zagotovil, da imajo v skladiščih za tri mesece zalog zaščitne opreme in razkužil. Nekaterih osnovnih mask imajo v zalogi tudi za sedem do osem mesecev. Te količine zaščitne opreme po njegovih zagotovilih zadoščajo za okvirje, v kakršnih se bolezen trenutno giblje. Že s tretjim razpisom skušajo zagotoviti, da bodo lahko zaloge tudi obnavljali, poroča STA.

Kot je povzel Rumpf, so prvi razpis v vrednosti 600.000 evrov izpeljali junija. Prijavilo se je pet ponudnikov, ki so dali sedem ponudb, a niso izbrali nobenega, ker je bila ali cena previsoka ali oprema ni imela vseh ustreznih certifikatov ali pa sploh niso ponujali tistega, kar je zavod iskal.

Tako so avgusta objavili drugi razpis v vrednosti 11 milijonov evrov, da bi obnovili zaloge opreme, ki je bila sproščena marca ob začetku epidemije. Pet ponudnikov je za šest sklopov tedaj ponudilo primerne cene, a po Rumpfovih besedah nihče ni ponudil blaga z ustrezno dokumentacijo, zato spet niso izbrali nikogar, navaja STA.

V tretje gre rado?

Tretji razpis, ki so ga objavili 15. septembra, je tako težak že 37 milijonov evrov. Po njegovih navedbah "predstavlja razliko med količinama robe že na zalogi in sklepom vlade, ki je julija odredila, da mora zavod oblikovati trimesečno zalogo".

Razpis še ni končan, a po Rumpfovih navedbah je interesa med potencialnimi ponudniki zelo veliko. Po njegovem mnenju pa je dobro, da so tokrat interes za razpis pokazali tudi uveljavljeni ponudniki zaščitne opreme.

Rump ne verjame, da se lahko ponovi marčna situacija

Čeprav se epidemiološke razmere tako v Sloveniji kot v svetu slabšajo in tudi proizvajalci zaščitne opreme ne uspejo sproti pokrivati povpraševanje, cene niso znova poskočile v nebo, ta trenutek so po njegovi oceni stabilne in na nivoju konca meseca maja, je pojasnil. A je ob tem tudi izpostavil, da tudi "na tem področju velja ekonomija ponudbe in povpraševanja".

Rumpf je še dejal, da trimesečne zaloge zaščitne opreme količinsko pokrijejo potrebe po celoletni epidemiji. Ob tem je dodal, da težko verjame, da bi se lahko ponovila marčna situacija s pomanjkanjem opreme, še navaja STA.