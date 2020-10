KPK v primeru Židan ni ugotovila nobenih kršitev

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ni zaznala kršitev pri sprejemanju in poročanju o prejetih darilih nekdanjega kmetijskega ministra Dejana Židana na odprtju prve vinske banke na Krasu januarja 2018. Postopek, ki ga je začela julija na lastno pobudo na podlagi navedb v medijih, je zato ustavila, so sporočili iz KPK.

Ker področje sprejemanja in poročanja o darilih za funkcionarje ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, je KPK v postopku preverila okoliščine dogodka, pridobila podatke in pojasnila podjetja Vinakras in kmetijskega ministrstva ter vpogledala v javne evidence in evidence komisije.

KPK v primeru Židana ni ugotovila kršitev glede sprejemanja daril

"Komisija na podlagi pridobljenih podatkov in dokazil ni potrdila kršitev zakona, saj je ugotovila, da je bilo darilo – ključ vinskega sefa –takratnemu ministru za kmetijstvo dano kot simbolično dejanje in ni zagotavljalo dejanskega dostopa do vinskega sefa. Vrednost prejetega ključa pa je bila po oceni ministrstva tudi nižja od 25 evrov, nad katero so ministrstva in drugi državni organi dolžni darila vpisovati na seznam, ki ga posredujejo komisiji," so pojasnili v KPK. V okviru istega postopka je komisija preverjala tudi sume nepravilnosti pri prejemanju daril takratnih županov občin Komen in Sežana ter tudi v teh primerih ni zaznala kršitev zakona.

Ob obravnavah konkretnih primerov sumov kršitev bo komisija zaznane dileme na področju sprejemanja daril naslovila z načelnim mnenjem, ki je v pripravi, ter v sodelovanju s pristojnim ministrstvom tudi v novem pravilniku, ki bo določal omejitve in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril. V skladu z določbami novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ga bo treba sprejeti v prihodnjih mesecih, so še pojasnili.

Ob izbruhu afere nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec se je v začetku julija oglasil direktor podjetja Vinakras Marjan Colja ter povedal, da so v njegovem podjetju poleg Pivčeve v preteklosti gostili tudi Židana in nekdanjega predsednika republike Danila Türka. KPK je na podlagi teh navedb nato na lastno pobudo uvedla predhodni preizkus morebitnega suma kršitev pri sprejemanju in poročanju o prejetih darilih, poroča STA.