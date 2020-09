Nekdanji državni sekretar izgubil tožbo, s katero se je poskušal vrniti na KPK

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Darko Stare je pogodbo o zaposlitvi na Komisiji za preprečevanje korupcije sklenil 9. maja 2006. Ko je septembra 2014 v času vlade Mira Cerarja stopil v funkcijo državnega sekretarja, mu je delovno razmerje na KPK prenehalo.

Potem ko ga je vlada Marjana Šarca razrešila s položaja državnega sekretarja, se je poskušal vrniti na staro delovno mesto, a so mu s KPK odgovorili, da ni več zaposlen pri njih, poroča časnik Delo.

Sodišče razsodilo v prid KPK

Stare je nato s tožbo poskušal doseči, da bi mu pogodba o zaposlitvi veljala še od 14. septembra 2018 do izdaje prvostopenjske sodbe maja lani ter da bi mu za ta čas KPK plačala vsa obvezna zavarovanja in prispevke in mu za vsak mesec izplačala 2.400 evrov neto nadomestila plače, zraven pa še denarno povračilo v višini 67 tisoč evrov.

Kot trdi Stare, ni vedel, da mu je ob nastopu funkcije državnega sekretarja prenehalo delovno razmerje na KPK, saj v pogodbi ni bilo nobenega takšnega akta. Pogodba o zaposlitvi mu naj ne bi prenehala tudi zato, ker mu je na komisiji niso odpovedali na predpisan način, še piše Delo.

Stare je bil nekdanji namestnik pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča in namestnik šefa obveščevalne službe Andreja Rupnika. Foto: Državni zbor

Čeprav se je Stare skliceval na zakon o funkcionarjih v državnih organih in zakon o vladi, po katerem ima funkcionar pravico do vrnitve na delovno mesto pred nastopom funkcije, je delovno sodišče pravnomočno razsodilo, da je tovrstno stališče neutemeljeno.

Zakon namreč priznava le pravico do nadomestila plače za določen čas po prenehanju funkcije, ne pa tudi pravice državnega sekretarja do vrnitve na delo k prejšnjemu delodajalcu, še poroča Delo.