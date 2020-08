Vlada z vrha Fursa razrešila Petra Jenka

Ireno Nunčič je vlada tako z današnjim dnem razrešila z mesta državne sekretarke, s torkom pa jo je imenovala za vršilko dolžnosti generalne direktorice Fursa, in sicer do imenovanja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 28. februarja 2021, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).