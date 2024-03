Policija ovadila zaposlenega na nevrološki kliniki

Policija je sredi januarja na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala ovadbo zoper zdravstvenega tehnika, ki naj bi avgusta lani udaril pacienta na nevrološki kliniki in mu grozil, da ga bo ubil. Ovadbo je podala zaradi suma kaznivega dejanja grožnje, sta poročali Televizija Slovenija in Pop TV.

Ovadenemu zaradi suma kaznivega dejanja grožnje po kazenskem zakoniku grozi denarna kazen ali zapor do enega leta. Ali je bil zdravstveni tehnik premeščen, po navedbah Televizije Slovenija za zdaj ni znano.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za televiziji povedali, da vodstvo zadevo obravnava skrajno resno. Ker poročilo strokovnega nadzora ni izpolnilo pričakovanj, so primer predali na višjo raven presoje kakovosti.

K predaji poročila o nadzoru je nevrološko kliniko pozvala zbornica zdravstvene in babiške nege. Predsednica zbornice Monika Ažman je povedala, da končnega poročila do danes še niso prejeli. Zbornica je v soglasje ministrstvu za zdravje tudi predlagala, da se to kliniko uvrsti na seznam strokovnih nadzorov, a soglasja še ni prejela.

Po poročanju medijev naj bi zdravstveni tehnik sredi avgusta na nevrološki kliniki 85-letnega bolnika dvakrat udaril po glavi in mu grozil. Zaposlenega naj bi že pred tem dogodkom zaradi nasilja prijavila tudi dijakinja na praksi.