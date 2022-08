Poletni četrtkovi večeri v družbi Avtomobilov, Alenke Godec, Guštija, Martine in Domna

Oglasno sporočilo

Prejšnji četrtek sta nastopila Domen Don Holc in Manca Trampuš. Foto Nejc Pernek

Ta teden bo koncert belokranjske pevke in basista Martine in Domna, ki sta svoje moči prvič združila pred dvema letoma. Prihodnji teden bo minil v družbi Avtomobilov, tretji četrtek v avgustu z Guštijem ter zadnji avgustovski četrtek z jazz in pop pevko Alenko Godec. Do zdaj pa so ambient na ALEJI SKY ustvarjali že številni znani slovenski glasbeniki: Kokosy, Manca Trampuš in Domen Don Holc (Koala Voice), Jure Lesar, Bepop Al Fresco in Emkej.

ALEJA vsako sredo razveseljuje s kinom pod zvezdami. Foto Žiga Intihar

Srede so rezervirane za kino pod zvezdami. To sredo bodo na svoj račun prišli najmlajši obiskovalci ALEJE, saj bodo premierno predvajali risanko Minioni: Grujev vzpon. So pa bile pretekle srede že obarvane s številnimi premierami najboljših filmov: Top Gun: Maverick, Elvis, Črni telefon, Thor: Ljubezen in grom, Kozmoblisk in Jurski svet: Prevlada.

Vsak petek vas vabijo na okusno mehiško večerjo, v kateri boste lahko uživali ob živahni glasbi, kjer vas bo v plesne ritme popeljal DJ.

Kaj je lepšega kot sproščujoč oddih na ALEJI SKY? Foto Nejc Pernek

Ob nedeljah lahko svojim malčkom omogočite zanimivo gledališko matinejo v Planetu Lollipop, ki jo lahko dopolnite še z glasbeno ali plesno delavnico v prijetni senci na ALEJI SKY.

ALEJO je obiskal tudi Emkej. Na ALEJA SKY v najboljšem novem nakupovalnem središču na svetu ALEJA vsak četrtek potekajo brezplačni koncerti za vse obiskovalce. Skupina Bepop je navdušila obiskovalce. Vsak četrtek so na ALEJI SKY koncerti v živo. Četrtkovi koncerti potekajo v prijetnem ambientu na ALEJI SKY. Četrtkovo sproščujoče vzdušje. Obiskovalci bodo lahko preizkusili točno tak trampolin, kot ga uporabljajo najboljši akrobati na svetu.

Vse dni v tednu pa lahko uživate na največjem trampolinu na svetu. V času počitnic je odprt od ponedeljka do petka med 16. in 22. uro, ob sobotah med 9. in 22. uro in ob nedeljah med 11. in 21. uro.



Največji trampolin na svetu na ALEJI SKY.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado "Global RLI Award" v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v osrednji, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično inovativni ukrepi SES-a v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

