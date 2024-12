Pokojnine za december so že na računih

Upokojenci so pokojnine za december prejeli že danes, čeprav še ni zadnji delovni dan v mesecu. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) tako ostaja pri dolgoletni praksi, da v decembru zaradi praznikov ne čaka z izplačilom na zadnji delovni dan v mesecu in hkrati v letu.

Redna februarska uskladitev pokojnin bo po finančnem načrtu Zpiza predvidoma 4,6-odstotna. Dokončen odstotek pa bo znan sredi februarja. Uskladitev bo izvedena s poračunom tudi za januar. V zavodu so ocenili, da to na letni ravni pomeni približno 350 milijonov evrov skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje upravičencev.

Po novem letu nadaljevanje pogajanj

Vladna stran bo sicer v prihodnjem letu nadaljevala pogajanja s socialnimi partnerji o pokojninski reformi, ki bi ob dolgoživi družbi prinesla javnofinančno vzdržen sistem na eni strani in varno starost posameznikom na drugi.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je prepričan, da bo reforma v letu 2025 zagotovo sprejeta. Hkrati opozarja, da se nikoli več ne sme zgoditi krivica, ko so se ljudje upokojevali z odmernim odstotkom za izračun pokojninske osnove v višini malenkost nad 57 odstotkov, tako da je pokojnina znašala le dobro polovico plače, ki so jo prejemali kot zavarovanci.

Po reformi, ki jo pripravljajo, se bo posameznik upokojil z višjo pokojnino, kot bi se po obstoječi zakonodaji, a se bo počasneje usklajevala. Po ministrovih besedah želijo doseči, da upokojenci dobijo "človeka vreden standard in da imajo kakovostno starost".

Pri usklajevanju pokojnin, kjer je zdaj v 60 odstotkih upoštevana rast plač in v 40 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin, naj bi v skladu z vladnimi izhodišči za reformo postopno vse bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in vse manj rast plač, dokler v letu 2033 ne bi rasti cen upoštevali v 80 odstotkih in rasti plač v 20 odstotkih.

Po zadnje objavljenih podatkih Zpiza je prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, skoraj 646 tisoč. Samo starostnih upokojencev pa je skoraj 491.400.