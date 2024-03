Poklukar: Skupaj smo močnejši

Skupaj smo močnejši, je sklep, ki ga je po današnjem neformalnem srečanju ministrov za notranje zadeve držav procesa na Brdu podal minister Boštjan Poklukar. Srečanje na Brdu pri Kranju je bilo namenjeno vprašanju migracij na Zahodnem Balkanu in v EU, pri čemer so te skozi prizmo tihotapljenja ljudi izpostavljali predvsem kot varnostni izziv.

Gostitelju Poklukarju sta se na Brdu tudi danes pridružila notranja ministra Hrvaške in Italije, ki sta bila na Gorenjskem že v četrtek, ko so opravili sestanek na trilateralni ravni. Danes so se jim pridružili še kolegi iz Črne gore, s Kosova in Severne Makedonije ter predstavnik generalnega direktorata za migracije pri Evropski komisiji Oliver Onidi.

Poklukar je na skupni novinarski konferenci poudaril, da je v boju proti tihotapljenju migrantov nujno sodelovanje, zato so se dogovorili, da bo to še bolj poglobljeno tako na ravni ministrstev kot na ravni policij. V tem kontekstu je poudaril tudi potrebo po sodelovanju z Europolom in evropsko agencijo EU za mejno in obalno stražo (Frontex). "Skupaj smo močnejši," je prepričan Poklukar.

Minister Boštjan Poklukar je poudaril nujnost sodelovanja med državami. Foto: STA



Notranji ministri so o migracijah govorili predvsem skozi prizmo tihotapljenja ljudi, kar je Poklukar označil za pereč varnostni izziv. S hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem sta v tej luči predstavila pomen delovne skupine za boj proti tihotapljenju migrantov Zebra, ki jo skupaj s Hrvaško vodi Slovenija. Poleg slovenske in hrvaške policije v skupini, ki že deluje, sodelujejo policijski strokovnjaki iz Bosne in Hercegovine ter Nemčije, ministra pa upata na pridružitev Romunije in Italije.

Božinović je prepričan, da so rezultati delovanja skupine Zebra že vidni, sam pa je kot eno ključnih regionalnih vprašanj izpostavil nujnost uskladitve vizumskih režimov držav Zahodnega Balkana z Evropsko unijo. Po njegovih podatkih namreč številni migranti, ki na Hrvaškem izrazijo namero za podajanje prošenj za azil, v Bosno in Hercegovino ter Srbijo prispejo s turističnim vizumom.

Hrvaški minister je ponovil željo po ukinitvi notranjega nadzora na slovensko-hrvaški meji do junija. Da želi videti čimprejšnjo odpravo notranjega nadzora na meji s Slovenijo, je že v četrtek poudaril italijanski notranji minister Matteo Piantedosi.

V prid sodelovanju, še posebej s Frontexom, so govorili tudi makedonski minister Panče Toškovski, njegov črnogorski kolega Danilo Šaranović in kosovski predstavnik Xhelal Svecla.

Onidi je v odgovor na novinarsko vprašanje o preteklih kršitvah mednarodnega prava in človekovih pravic, v katere je bil po ugotovitvah več nevladnih skupin udeležen Frontex, dejal, da preiskave na tem področju še potekajo. Je pa dodal, da je bil na področju skrbi za človekove pravice in transparentnosti delovanja Frontexa dosežen napredek, komisija pa da tudi sledi dogajanju.

"Tihotapci zlorabljajo ljudi oziroma krepijo prihode v Evropo, ki niso zakoniti in predvideni," je prepričan Onidi in zato ponovil potrebo po vlaganju naporov v boj proti takšnim praksam.