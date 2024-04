Pohorje ali Piran? Podarjamo počitnice.

Ko učenje postane zabavna pustolovščina

Jezikovna šola Berlitz že 19. leto zapored organizira jezikovne počitnice, kjer imajo glavno besedo prav otroci – vendar v angleščini.

Udeleženci Berlitzevih jezikovnih počitnic se tuji jezik učijo skozi igro na zabaven in učinkovit način. Otroci so ves dan v stiku s tujim jezikom, ne samo pri pouku, ampak tudi pri vseh drugih dejavnostih. Zabave je ogromno: poleg vsakodnevnega pouka angleščine se otroci zabavajo s športnimi igrami, z družabnimi aktivnostmi in delavnicami ter izleti.

Sodelujte v nagradnem kvizu in se potegujte za nagrade Bi želeli vašega otroka obdariti z unikatnimi počitnicami? Z nekaj sreče lahko osvojite Berlitzeve jezikovne počitnice tudi vi. S sodelovanjem v nagradnem kvizu se lahko potegujete za lepe nagrade.

Pohorje ali Piran?

Letos se šolarji z Berlitzevimi jezikovnimi počitnicami lahko odpravijo na Mariborsko Pohorje ali v Piran.

V poletnem času je Pohorje odlična lokacija za pobeg od mestne vročine in uživanje na svežem zraku v neokrnjeni naravi. Otroci bodo iskali skriti zaklad ali uživali v adrenalinskem sankanju na Pohorju.

V Piranu se bodo naužili sonca in morja. Čarobno morsko letovišče Piran je z vsemi svojimi znamenitostmi idealen kraj za raziskovanje in morske pustolovščine, ki bodo otrokom ostale v spominu. Izlet z ladjico je še ena v nizu pomorskih avantur.

Foto: Shutterstock

Foto: Arhiv ponudnika

Komu so namenjene jezikovne počitnice?

Berlitzev program je namenjen vsem otrokom med 7. in 14. letom s predznanjem angleščine ali brez njega. Otroci so bili v preteklih 18 letih navdušeni nad prijetnim in učinkovitim načinom učenja, nad učitelji in različnimi zabavnimi dejavnostmi. Pomembno je, da so tudi starši pri svojih otrocih opazili velik napredek v znanju tujega jezika.

Zakaj so Berlitzeve jezikovne počitnice tako posebne?

Otroci se angleškega jezika učijo v majhnih skupinah, zato je učenje zabavno in hkrati učinkovito. Berlitz metoda je še vedno najučinkovitejši način učenja jezika in se uporablja še danes. Andy Berlet, naravni govorec angleščine in glavni učitelj in koordinator na jezikovnih počitnicah: "Otroci pogosto povezujejo učenje s šolo in za mnoge otroke šola ni preveč zabavna. Na taboru se otroci med učenjem angleščine ukvarjajo z najrazličnejšimi zabavnimi aktivnostmi, saj se vse te aktivnosti izvajajo v angleščini. Ker so aktivnosti zabavne, so otroci bolj odprti za učenje. Ena od prednosti otroškega tabora je, da so vsi člani ekipe tabora naravni govorci iz različnih angleško govorečih držav in so vsi stoodstotno predani govorjenju in spodbujanju uporabe angleščine ves čas. To je super za otroke, saj jih v taboru obkroža angleščina in začnejo razmišljati in uporabljati jezik. Velik del tabora sestavljajo pogovori, spoznavanje novih prijateljev in spoznavanje ekipe tabora. Spodbujamo, da so vsi pogovori v angleščini, in v mnogih primerih do konca tabora veliko otrok samostojno uporablja predvsem angleščino."

Foto: Arhiv ponudnika

Kako poteka dan na Berlitzevih jezikovnih počitnicah? 8.00–9.00 bujenje in zajtrk

9.00–10.30 pouk v skupinah po Berlitzevi metodi

10.30–11.00 odmor in malica

11.00–12.45 delavnice v angleščini z učitelji

13.00–14.30 kosilo in prosti čas

14.30–18.00 športne dejavnosti

18.00–19.30 večerja in prosti čas

19.30 večerne dejavnosti Termini za poletje 2024: Pohorje: 7.–12. julij in 14.–19. julij

7.–12. julij in 14.–19. julij Piran: 11.–17. avgust in 17.–23. avgust

Foto: Shutterstock