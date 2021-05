Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri iskanju pogrešane osebe na območju Ljubljane je sodelovala skupina za iskanje pogrešanih (SIP) in zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije (ZRPS).

Z reševalnimi psi so preiskali območje in pogrešano osebo našli mrtvo, poroča za upravo za zaščito in reševanje.