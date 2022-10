Pogrešana je 36-letnica z območja Petrovč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešana Andreja Jevševar je visoka okoli 175 centimetrov in ima kratke svetle lase. Oblečena je v črne pajkice, črno majico in temnejšo tuniko, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešana se je okoli 13.30 od doma odpeljala z osebnim avtomobilom znamke VW Golf, serije IV, sive barve, registrskih številk CE LD-663.

Policisti prosijo vse, ki so pogrešano oziroma njeno vozilo opazili, da jih pokličejo na interventno številko 113.