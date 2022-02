Pogrešajo mladoletno Lio Šramel Markovič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešana mladoletnica je športne postave, visoka je 160 centimetrov in ima črne dolge ravne lase s svetlimi prameni. Foto: PU Koper

Starši od nedelje pogrešajo 15-letno Lio Šramel Markovič. Nazadnje so jo opazili v Kopru pri trgovini Mercator na Pahorjevi in v Tomšičevi ulici. Policisti vse, ki bi jo kje videli, prosijo, da to takoj sporočijo na interventno številko policije 113, anonimni telefon 080 1200 ali najbližji policijski enoti.