Slovenija je na vrhuncu drugega vala epidemije novega koronavirusa. Čeprav število novih okužb ne narašča več z eksponentno hitrostjo, so razmere v bolnišnicah še vedno kritične. Ker se situacija umirja počasneje, kot je bilo pričakovano, je vlada včeraj sprejela odločitev o podaljšanju epidemije še za 30 dni. Ali bo potrebno podaljšati tudi ukrepe, bo odvisno od epidemiološke slike v naslednjih dveh tednih.

Preverite, ali se v vaši občini razmere umirjajo

Pri sledilniku za covid-19, ki spremlja statistične podatke po državi, so pripravili zemljevid slovenskih občin, ki kaže, v kateri občini je bil prirast največji (rjavi odtenki) in kje so v zadnjem tednu zaznali upad potrjenih okužb (zeleni odtenki). To primerjavo lahko vidite, če na spodnjem zemljevidu izberite zavihek Tedenski prirast.

Primerjava po tednih kaže, da se razmere slabšajo

Če je bila še pred enim tednom večina slovenskih občin obarvanih v zeleno (levo) in je to pomenilo, da se situacija tam umirja, je danes drugače. Osveženi zemljevid (desno) kaže, da je večina občin že odeta v rjavo barvo, kar pa pomeni, da so v zadnjem tednu tu odkrili več novih primerov kot teden dni pred tem.

Ali se razmere res slabšajo ali pa gre le za posledico novega režima testiranja, se bo pokazalo v naslednjih dneh.

V številnih občinah vdor v domove za starejše

Se pa razmere v nekaterih občinah gotovo močno slabšajo. V nedeljo, ko je bilo opravljenih le 1.792 testov, so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 501 človeku. Največ okužb, kar 44, je bilo ta dan potrjenih v občini Kočevje, ki ima slabih 16 tisoč prebivalcev. V Ljubljani, ki ima 290 tisoč prebivalcev, je bilo ta dan potrjenih le 40 novih okužb. Visoka številka okužb v Kočevju je predvsem posledica vdora virusa v domove za ostarele.

Slaba epidemiološka slika Bovca

Absolutno gledano so v zadnjem tednu največ okužb potrdili ravno v Ljubljani, a glede na število prebivalcev razmere niso tako resne, kot v nekaterih drugih občinah. V Bovcu na primer glede na teden prej beležijo več kot 300-odstoten porast novih primerov.

Se razmere poslabšujejo?

Da se razmere ne izboljšujejo, ampak morda celo poslabšujejo, kaže tudi primerjava po tednih. Število novih primerov in delež pozitivnih testov je v zadnjih dneh višji kot teden dni pred tem. Za delanje zaključkov je vsekakor še prezgodaj, je pa to dokaz, da se lahko razmere hitro spremenijo.

Najslabše je trenutno v Pomurju

V Sloveniji, ki je ena najhuje prizadetih držav v Evropi v drugem valu, znaša 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev 932. Kot je razvidno iz grafa, ki ga pripravljajo na sledilniku za covid-19, so razmere trenutno najslabše v pomurski statistični regiji (1.609), precej pa se je stanje izboljšalo na Gorenjskem (1.237). V ostalih desetih statističnih regijah so razmere precej podobne, najbolje je trenutno v obalno-kraški regiji.