Na NIJZ se je danes cepil tudi zdravstveni minister Janez Poklukar, ki je včeraj sicer predstavil novo aplikacijo za prijavo na cepljenje prek portala zVEM. Od včeraj se je prek aplikacije na cepljenje prijavilo že 22 tisoč ljudi.

"Veselim sem, da sem se lahko danes cepil. Zanj sem se odločil, ker verjamem v znanost. Cepil sem se z AstraZeneco in počutim se odlično," je po cepljenju povedal Poklukar. Z istim cepivom so pred slabima dvema mesecema cepili tudi predsednika republike Boruta Pahorja, premierja Janeza Janšo, predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča in predsednika državnega sveta Alojza Kovšco.

Fafangel: Epidemija ni računalnik z gumbom za vklop in izklop

Foto: STA "Verjamem, da je cepivo najboljše orožje zoper epidemijo in pozivam ljudi, da se cepijo, saj jo lahko le na ta način premagamo," je še dodal.

"Z dobavami, ki jih pričakujemo v naslednjih tednih, se bo lahko cepil vsak. Covid-19 ne bo izginil, primeri se bodo še vedno pojavljali, le tveganje bo obvladljivo," je dodal epidemiolog Mario Fafangel.

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni je opozoril, da epidemija ni računalnik z gumbom za vklop in izklop in da tudi, ko bomo dosegli magično mejo kolektivne imunosti, virus ne bo izginil.

"Še vedno bo med nami, primeri se bodo še vedno pojavljali. A razlika bo ta, da bo tveganje obvladljivo. Kot družba bomo sprejeli določeno raven tveganja, a to bo znosno in obvladljivo. Številke primerov se bodo še pojavljale, a ne bo tistih rasti, ne bo vrhov. Dosegli bomo to, da bomo zaščitili vse tiste, ki imajo tveganje za najhujši potek bolezni," je še pristavil Fafangel.

Od ponedeljka naprej bo steklo cepljenje vseh odraslih, mlajših od 50 let, pa je včeraj napovedal premier Janez Janša.

Natančna navodila, kako se prijaviti: