Poglejte, kako predsednik Pahor govori v 23 jezikih #video

S sporočilom in posnetki v 23 jezikih, namenjenim skoraj pol milijarde Evropejcem, se predsednik Borut Pahor ob jutrišnjem dnevu Evrope, pridružuje praznovanju v želji, da bi bila Evropa po krizi bolj povezana, učinkovitejša in bolj združena.

Ko je Vlada Republike Slovenije 12. marca razglasila epidemijo, se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor odločil, da bo nagovoril državljanke in državljane.

"Več Evrope, več solidarnosti"

Namenil pa se ni le, da bo nagovoril zgolj državljane in državljanke Slovenije, ampak kar vse Evropske unije. V tednih do 6. maja je Pahor nagovoril 28 evropskih držav (29, če vključujemo tudi Slovenijo), njihove voditelje in državljane, in sicer v kar 23 uradnih jezikih Evropske unije. Posnetki so bili objavljeni na njegovi uradni spletni strani, seveda pa jih je objavil tudi na svojih uradnih profilih na Twitterju, Facebooku in Instagramu, kjer ima skupaj več kot četrt milijona sledilcev.

Odzivi voditeljev in ljudi so bili izjemni, prav tako kot projekt predsednika Pahorja, ki ga je ta sklenil s sporočilom: "Več Evrope, več solidarnosti."