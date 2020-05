Pahor ob obletnici druge svetovne vojne: Kljub razhajanjem smo ohranili mir

Predsednik republike Borut Pahor je ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne danes spomnil, da bi bile brez skupne zmage izničene vrednote, ki jih je oblikovala evropska humanistična misel, Evropa pa bi postala celina razdejanja in kulture sovraštva. To pa je bil tudi trenutek, ki je položil temelje za današnji mednarodni red, je dodal.

Predsednik Borut Pahor je danes na dogodku v predsedniški palači poudaril, da je veliko zavezništvo, katerega del so bili številni evropski narodi, tudi slovenski, z ogromnimi žrtvami v šestih letih vojne preprečilo, da bi Evropa padla v temno stran totalitarizma, postala celina rasizma in genocida ter sistematičnega zanikanja človekovih pravic, piše STA.

"Z zmago v tej vojni se je človeštvu odprla pot, ne premočrtna in ne brez težav, ne le k obnovi in odpravi gorja, ki sta ga povzročili nacistična in fašistična agresija, temveč tudi pot k miru, kolektivni varnosti, svobodi številnih narodov, blagostanju v Evropi in svetu, razvoju, odpravljanju revščine in bede v prostranstvih sveta in uveljavljanju človekovih pravic," je dodal.

Kljub različnim stališčem ohranili mir

Spomnil je, da se je že med vojno zasnoval bodoči mednarodni red, ki med drugim temelji na suvereni enakopravnosti držav, prepovedi uporabe sile v mednarodnih odnosih, obvezi, da se spore rešuje na miren način, na spoštovanju mednarodnega prava ter spoštovanju in varovanju temeljnih človekovih pravic. Opozoril je, da se v teh zadnjih 75 letih kljub številnim razhajanjem in različnim stališčem med zmagovalkami ni vnel grozovit konflikt.

Foto: STA

Poudaril je, da je uspelo ohraniti svetovni mir. V tem kriznem obdobju pa je še izrazil prepričanje, da bomo zmagali tudi tokrat. Ob predsedniku republike so se v palači zbrali tudi veleposlaniki zavezniških držav. Francoska veleposlanica Florence Ferrari je opozorila, da medtem, ko nas danes zaposluje drugačna vrsta boja, ne smemo pozabiti na žrtve, ki so jih naši predniki plačali s krvjo, da bi našim generacijam zagotovili življenje v svobodnem svetu.

Poklonili so se žrtvam druge svetovne vojne

Tudi veleposlanici ZDA in Velike Britanije Lynda Blanchard in Sophie Honey sta spomnili, da moramo biti hvaležni tistim, ki so se žrtvovali pred več kot 75 leti, da lahko danes uživamo mir in varnost. "Moramo se posvetiti načelom, za katera so se borili, za človečnost, strpnost in osvoboditev pred tirani," je dejala ameriška veleposlanica.

Foto: STA

Ruski veleposlanik Timur Rafailovič Ejvazov pa je dodal, da se je obojestransko zaupanje zgradilo na temeljih zgodovinske resnice, ter posvaril pred spreminjanjem zgodovine ter morebitnim opravičevanjem nacizma.

Sklepni del zaznamovanja obletnice je bil na Kongresnem trgu, kjer so se predsednik republike in veleposlaniki poklonili žrtvam druge svetovne vojne s polaganjem vencev k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev, poroča STA.

Foto: STA

Druga svetovna vojna se je po šestih letih uradno končala 9. maja 1945 minuto čez polnoč. V prestolnicah po Evropi so se ogromne množice podale na ulice že dan pred tem, poroča STA.