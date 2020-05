Pomemben mejnik: pred 75 leti je bila osvobojena Evropa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Evropi bodo danes potekale slovesnosti ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne na evropskih tleh, ki bodo v luči ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa letos potekale nekoliko drugačne kot običajno. V Ljubljani bo predsednik republike Borut Pahor obletnico zaznamoval skupaj z veleposlaniki zavezniških držav Francije, Rusije, ZDA in Velike Britanije.

Druga svetovna vojna se je v Evropi po šestih letih uradno končala 9. maja 1945 minuto čez polnoč. V prestolnicah po Evropi so se ogromne množice podale na ulice že dan pred tem. Predsednik republike Borut Pahor bo 75. obletnico konca vojne v Ljubljani zaznamoval s francosko veleposlanico Florence Ferrari, ruskim veleposlanikom Timurjem Rafailovičem Ejvazovom, ameriško veleposlanico Lyndo Blanchard in britansko veleposlanico Sophie Honey.

Najprej bo v predsedniški palači potekala razmeram prilagojena slovesnost, nato pa se bodo Pahor in veleposlaniki žrtvam druge svetovne vojne poklonili s polaganjem vencev k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu.

Zaradi epidemije letos večinoma brez velikih slovesnosti

Visoko obletnico bodo zaznamovali tudi drugod po Evropi. V Moskvi so nameravali na današnji dan pripraviti največjo vojaško parado do zdaj, a so jo morali zaradi pandemije preložiti. V Belorusiji bodo medtem parado v soboto izvedli kljub zdravstveni krizi.

Obletnice se bodo spomnili tudi s slovesnostjo pri Slavoloku zmage v Parizu, na kateri bo prisoten francoski predsednik Emmanuel Macron, bo pa zaprta za javnost. Britance bo ob tej priložnosti v večernih urah prek televizijskih zaslonov nagovorila britanska kraljica Elizabeta II. Že sredi današnjega dne se bodo žrtev vojne spomnili z dvema minutama tišine.

Britance bo ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne v večernih urah prek televizijskih zaslonov nagovorila britanska kraljica Elizabeta II. Foto: Reuters

Na današnji dan se je končala tudi nemška zasedba Norveške, česar se bodo v Oslu spomnili s slovesnostjo, na kateri bodo tako kraljeva družina kot premierka Erna Solberg in več članov vlade. Tudi ta slovesnost bo zaradi ukrepov v zdravstveni krizi potekala brez navzočnosti javnosti.

Konca vojne se bodo spomnili tudi v Nemčiji

V Berlinu bodo nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, nemška kanclerka Angela Merkel ter predsedniki obeh domov parlamenta in ustavnega sodišča položili vence k osrednjemu spomeniku žrtvam vojn v Berlinu.