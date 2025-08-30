Ruski naftni velikan v resnih težavah

Izvršni direktor ruske družbe Rosneft Igor Sečin je dejal, da so se čisti prihodki skupine v prvi polovici leta zmanjšali za več kot 68 odstotkov na 245 milijard rubljev (2,6 milijarde evrov) zaradi nizkih cen nafte, ki so posledica povečane proizvodnje v Savdski Arabiji in drugih državah članicah OPEC+.

Izjave vodje največje ruske proizvajalke nafte Igorja Sečina, dolgoletnega zaveznika predsednika Vladimirja Putina, razkrivajo prve znake nelagodja, ki se širi v Rusiji zaradi strategije OPEC+ za pospešitev proizvodnje nafte.

Primat so v zadnjih letih prevzele ZDA

Sečin je znan po svojem skepticizmu glede sodelovanja z OPEC+. Dejal je, da je usklajeno zmanjševanje proizvodnje v državah članicah organizacije v zadnjih letih spodbudilo povečanje proizvodnje Združenih držav Amerike, ki so tako lahko postale vodilna svetovna proizvajalka nafte.

Izvršni direktor ruske družbe Rosneft Igor Sečin naj bi veljal za enega najtesnejših zaveznikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Februarja letos je v sumljivih okoliščinah med prevozom v bolnišnico umrl njegov sin Ivan Sečin. Foto: Gulliverimage Države OPEC+ so se na to odzvale z načrti za povečanje proizvodnje, do katerih so bili na srečanjih skupine predstavniki iz Rusije skeptični, a so jih kljub temu na koncu podprli.

Kot je znano, je organizacija držav izvoznic nafte – in njeni zavezniki pod vodstvom Rusije –, znana kot OPEC+, v kateri poleg Rusije prednjačijo Savdska Arabija, Irak, Iran in Združeni arabski emirati (ZAE), več let zmanjševala proizvodnjo, da bi s tem na trgu vzdrževala visoko ceno nafte.

Presežek naj bi se v prihodnjem letu zmanjšal

Skupina, ki načrpa približno polovico svetovne nafte, je letos spremenila strategijo, deloma, da bi ponovno pridobila tržni delež, ki ga najeda povečana proizvodnja v ZDA, deloma pa zaradi pozivov ameriškega predsednika Donalda Trumpa OPEC+ k povečanju proizvodnje, kar bi pripomoglo k znižanju cen na trgu in nižji inflaciji.

"Prvo polovico leta je zaznamoval padec cen nafte, predvsem zaradi prekomerne proizvodnje nafte. Glavni razlog je aktivno povečanje proizvodnje držav OPEC+, vključno s Savdsko Arabijo, ZAE, Irakom in Kuvajtom," je v soboto dejal Sečin.

Poudaril je tudi, da bo presežek na svetovnem naftnem trgu po podatkih Rosnefta in vodilnih energetskih agencij v četrtem četrtletju dosegel 2,6 milijona sodčkov na dan, leta 2026 pa se bo zmanjšal na 2,2 milijona sodčkov na dan.

Ponovil je tudi svojo kritiko ostre denarne politike ruske centralne banke, ki po njegovih besedah ​​podpira močan rubelj.