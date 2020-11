Poglejte, kaj morajo nositi zaposleni na oddelku za covid-19 #video

Vir: Facebook UKC Ljubljana

Ljubljanski klinični center je na družbenem omrežju Facebook delil video, ki kaže, v kakšni zaščitni opremi morajo biti zaposleni, da se med svojim delom ne okužijo z novim koronavirusom. Kot je povedala zaposlena na oddelku, je delo v teh razmerah kar naporno.

"S skupnimi močmi bomo zmogli"

Kot pojasnjuje v videu, je že dodatna oprema dovolj, da si nekoliko bolj okoren kot sicer. Vzdušje je sicer kar v redu, saj si zdravniki in sestre med seboj pomagajo.

"Po eni strani je izziv, ampak v končni fazi se imamo kar v redu. Mora biti pozitivna volja. Bodrijo nas kolegi, mi pa bodrimo druge kolege. S skupnimi močmi bomo zmogli," je dejala.

"Jezi me, da ljudje še vedno pišejo, da virusa ni"

Mariborski klinični center pa je na Facebooku delil zahvalo bolnice, ki se pri njih zdravi zaradi okužbe z novim koronavirusom. "Od torka zvečer sem v UKC na covid oddelku. Imam korono in sem v najboljši oskrbi nasploh. Vse pacientke sobe 7a covid oddelka želimo sporočiti širši javnosti, da je covid resničen," je zapisala.

Dodala je, da so osebje njihovi zeleni angeli, ki se resnično trudijo in jim ni vseeno. "Delajo v nemogočih pogojih, pa kljub temu naredijo čisto vse za svoje paciente. Potrebujejo vso podporo v vseh oblikah. Iz srca se zahvaljujemo. Jezi me, da ljudje še vedno pišejo, da virusa ni. Pa še kako je, potek pa zna biti res zapleten. Vsem, ki pa niste okuženi, pa pazite nase in na druge. Hvala od vseh nas."