Pogled v ozadje: Jankovićevih pet najdražjih gradbenih projektov #video

Foto: Ana Kovač Skupaj z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem smo obiskali gradbišča nekaterih projektov, ki se trenutno zaključujejo v slovenski prestolnici. Ti projekti so vezani tako na novo stanovanjsko sosesko v Rakovi Jelši, kakor zaključek prenove objekta nekdanje tovarne Rogc - Mestna občina Ljubljana je ta objekt kupila že pred 21 leti. Z nove terase, resda še obdane z delovnimi površinami in dostopna z obvezno čelado na glavi, se zdaj odpira pogled na Ljubljanico in del središča mesta. Za področje energetike bo pomembna nova plinsko-parna enota, ki je namenjena veliko večji izrabi plina in izkoristka nastale vročine za dodatno proizvodnjo električne energije.

Marko Agrež, vodja projekta plinsko-parne enote. Foto: Ana Kovač “S to enoto nameravamo nadomestiti okrog 70 odstotkov premoga, ki smo ga do zdaj uvažali iz Indonezije. Poleg proizvodnje elektrike, ki bo letno znašala okrog 630 tisoč megavatnih ur, bomo pokrili tudi ustrezno količino toplote. Skladno z vsemi razvojnimi projekti načrtujemo slovo od premoga do leta 2030,” je v novem objektu povedal Marko Agrež, vodja projekta.

Najbolj razvpit je bil v zadnjem obdobju projekt gradnje kanala C0, vezan na proteste domačinov ob skrbeh nevarnosti razlitja fekalnih voda v podtalnico. V ta namen so cevi zaščitili z dodatno kineto iz armiranega betona.

“Imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za dodatno kineto ni potrebno in to bomo zagovarjali na sodišču. Z njo bomo cevi še dodatno zaščitili in narobe svet je, da nasprotnike motijo dodatni varnostni ukrepi,” protestnikom ugovarja Janković.

Športni center in bazen Ilirija

Vrednost: 53,06 milijona evrov

Izvajalec: Makro5 Gradnje

Predviden zaključek: december 2023, javna uporaba v letu 2024

Na območju Kopališča Ilirija gradijo nov športni center, ki bo poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena obsegal še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe. Zgradili bodo tudi garažno hišo.

Prenova cestne in komunalne infrastrukture v Črni vasi

Vrednost: 45,7 milijona evrov (od tega 14,4 mil. sredstva EU in RS)

Izvajalec: Prenova Gradbenik in CGP

Predviden zaključek: konec junija 2023

Prenovili bodo vse komunalne in druge vode – vodovod, kanalizacijo, plinovod, električno in telekomunikacijsko napeljavo, javno razsvetljavo – ter uredili širši pločnik z vključeno kolesarsko stezo in vozišče. Nevarnosti pred poplavami naj ne bi bilo več, saj je veliko bolje urejeno odvodavanje.

Izgradnja Plinsko parne enote (PPE)

Vrednost: 143,9 milijona evrov (glavna tehnološka oprema); 29,5 milijona evov (preostala oprema, dela in strroški

Izvajalec: Mytilineos, Grčija

Predviden zaključek: avgust 2023

Plinska parna enota (PPE) bo omogočila umik večine premoga iz Ljubljane. Do leta 2030 bi se lahko Ljubljana odpovedala premogu za potrebe ogrevanja.

Gradbišče v Rogu

Vrednost: 21,8 milijona evrov

Izvajalec: Makro5 Gradnje

Predviden zaključek: avgust 2023

Končuje se prenova objekta nekdanje tovarne Rog. Proizvodnjo so v njem opustili leta 1991. MOL je objekt kupil pred 21 leti in ga začel urejati leta 2007. Zgradili bodo garažno hišo, na streho postavili sončno elektrarno, končali so tudi zasteklikev jeklene konstrukcije. Ureja se še terasa kot podaljšek večnamenske razstavne dvorane z razgledom na Ljubljanico, Petkovškovo nabrežje in Poljanski nasip.

Izgradnja kanala C0

Vrednost: 20,6 milijona evrov (MOL financira 66 %)

Izvajalci: Javna razsvetljava d.d in partnerji CPK, Teleg-M, NG nizke gradnje

Predviden zaključek: julij 2023

