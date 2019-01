Podjetnik od države dobil skoraj milijon, čistilke pa plač niso videle #video

Država je za čiščenje več državnih stavb najela podjetji Uroša Vuge in mu v več letih nakazala 800 tisoč evrov. Zaposlene so opozarjale, da jim podjetje plač ne nakazuje, a ministrstvo ni ukrepalo. Kljub dejstvu, da so čistilke nizko na plačni listi. Tako zelo, da njihove plače kljub dvigu za tri plačne razrede poleti 2017 ostajajo na minimalni plači.

Čistilke, ki so čistile prostore ministrstva za javno upravo, so ostale brez plač. Ena od čistilk je za Planet dejala, da je bila njena osemmesečna izkušnja peklenska. Nastanjene so bile v kletni sobi, zaradi neprimernih čistil, so dobile opekline. Ob vsem tem, so ostale tudi brez plačila.

"Nimamo plač za mesec oktober, november, december, ne plačanih prispevkov, pred koncem decembra se zaradi pogodbe nismo mogle prijavit na zavod za zaposlovanje, ko pa smo se prijavile, smo pa ostale brez vsake denarne subvencije, ker smo bile zaposlene samo osem mesecev," pripoveduje ena od zaposlenih.

Preko javnega naročila do denarja, ki pa ga čistilke niso dobile

Kletna soba na ministrstvu. Foto: Planet TV Uroš Vuga, lastnik podjetja za katerega so delale, se na njihove klice ni odzval. Javil se ni tudi Planetu. Izgovori, da mu državne službe niso plačale, ne držijo. Čiščenje Aqua je prek javnih naročil zaslužilo skoraj 400 tisoč evrov, plačniki pa so Ministrstvo za javno upravo, Urad za izvrševanje kazenskih sankcij, Dars, Pošta Slovenije, Zavod za gozdove ...

Večkrat, pravi naša sogovornica, smo potarnale zaposlenim na ministrstvu.

"Vsakokrat so rekli, da so to naši interni problemi, da se v to ne morejo vtikat, da lahko Uroša Vugo pozovejo šele takrat, ko bo zmanjkalo čistil in tudi takrat, decembra, ko nam je dejansko vseh čistil in vrečk za pobiranje smeti zmanjkalo, so nas pustili kot ene smeti v drugi kleti zmrzovat, noben ni prišel pogledat, zakaj ne čistimo," razlaga ena od čistilk.

Na ministrstvu se branijo: Težko vplivamo

Šele polni koši, so ministrstvo prisilili, da so pogodbo s Čiščenje Aqua prekinili.

Na Ministrstvu za infrastrukturo se branijo, da ne morejo vplivati na to, kako delodajalci ravnajo s svojimi zaposlenimi. Foto: Metka Prezelj

"Težko vplivamo na to, kako delodajalci ravnajo s svojimi zaposlenimi. Mi izberemo najboljše, tiste ki v danem trenutku nimajo nekih prekrškov, in upamo, da z zaposlenimi ravnajo najboljše. Takšna je zakonodaja, več pristojnosti nimamo," pojasnjuje Uroš Korošec iz ministrstva za javno upravo.

"To nas je najbolj razžalostilo, da smo ostale brez podpore od ljudi, ki sedijo tam, ki pišejo zakone, ampak so očitno zakoni za druge, ne za njih," je razočarana čistilka.

Skupinska tožba

A bi bilo drugače, če bi bile zaposlene direktno na ministrstvu, povedo v Delavski svetovalnici, kamor so se obrnile za pomoč.

"Mislim, da nobenemu v javnem sektorju sploh ne pride na misel, da bi preverjal, če ima plačane prispevke, medtem, ko se od delavcev v privatnem sektorju pričakuje, da bodo vsakodnevno preverjal," meni Laura Orel iz Delavske svetovalnice.

Plačilo za opravljeno delo pa bodo zdaj terjale s skupinsko tožbo.

Podjetje Čiščenje Aqua je od državnih podjetij skupaj dobilo 363.394,49 evra:



Ministrstvo za javno upravo - 49.724,65 €

Ursiks - 30.480 €

Dars - 70.516 €

Pošta Slovenije - 31.194,91 €

Zavod za gozdove - 107.391,92 €