Podatek ostaja nespremenjen: vsaka tretja ženska žrtev nasilja #video

Kot so zapisali v izjavi za javnost ministrstva, že vrsto let ostaja nespremenjen globalni podatek o tem, da je vsaka tretja ženska v svojem življenju žrtev nasilja.

Na MZZ poudarjajo, da so razmere v zadnjih letih vse manj naklonjene enakosti spolov. "Nasilje nad ženskami in deklicami je ena od ključnih ovir enakosti spolov. Vse pogostejši so napadi na ženske zagovornice človekovih pravic in aktivistke za enake možnosti žensk in moških, kar je izjemno skrb vzbujajoče," so zapisali.

25. november so za mednarodni dan boja proti nasilju razglasili leta 1999

Fajonova je ob tej priložnosti povedala, da je Slovenija v mednarodni skupnosti v podpori enakosti spolov in delovanju civilne družbe zelo aktivna. "Osebno in na ministrstvu si bomo tudi v prihodnje prizadevali za krepitev vloge žensk in njihovega spoštovanja ter za enakost, nediskriminacijo in svobodo izražanja, ki so temelj vsake demokratične družbe," je sporočila ministrica.

ZN so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki. S 25. novembrom se vsako leto začnejo tudi akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki se sklenejo z 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic.