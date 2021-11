Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami: To je zank, ki lahko reši življenje #video

"Krivda je tista, ki ženskam zveže roke, ki jim ne pusti, da odidejo, ki jim celo nezavedno omogoča, da tudi same vzdržujejo neko nasilno dinamiko. Tako da je treba preprosto samo resnično iti čez tisto prepovedano mejo, česar si mogoče še niso dovolile, da zberejo pogum, najdejo nekoga in začnejo govoriti. Nositi to v sebi je pekel in potem se vrtiš v začaranem krogu," je pojasnil Christian Gostečnik, ustanovitelj programa zakonske in družinske terapije na teološki fakulteti v Ljubljani.

Znak, ki lahko reši življenje

Ob tej priložnosti je pomembno spomniti na mednarodno uveljavljen znak za nasilje, s katerim lahko žrtev sporoči, da je v nevarnosti, brez uporabe besed.

Dlan je obrnila navzgor, palec pokrčila navznoter in s prsti oblikovala pest. Ta gib roke je alternativa klicu na pomoč.