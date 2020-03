"Podaljšanje šolskega leta še ni na vidiku" #video

Teče že drugi teden, odkar so šole zaprle svoja vrata. Več kot 187 tisoč osnovnošolcev in 73 tisoč dijakov se izobražuje od doma na daljavo. Zdaj so v nov proces vključene že pretežno vse slovenske šole. Dela je več in vsekakor je bolj stresno za vse udeležence, a za zdaj večjih težav pri izobraževanju ravnatelji ne opažajo. Številne pa skrbi, kaj spremenjen proces pomeni za poletne počitnice. Na ministrstvu pravijo, da podaljšanja šolskega koledarja za zdaj ne načrtujejo.

Tisoče šolskih klopi že drugi teden sameva po vsej državi, a se izobraževalni proces uspešno nadaljuje na daljavo, pravi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. "Vsi smo izjemno pozitivno presenečeni, ker se je sistem prestavil dobesedno čez noč iz enega načina delovanja v drugi," je povedal za oddajo Planet 18.

Sistem se je prvi teden opotekal zaradi sistemskih razlogov, v drugem tednu večjih tehničnih težav ne beležijo. Učence čez snov vodijo preko spletnih učilnic, video vsebin in tudi preko učnih listov. "Ker so družine, ki imajo več otrok in ne morejo vsem hkrati zagotovit dostopa do računalnika in je zato nujno tudi nekaj pisanja," pojasnjuje Pečan.

Tudi fakultete se poslužujejo novega načina

Študentom pošiljajo literaturo, dajejo dodatne naloge, predavajo preko video konferenc. Težav pri izvajanju predavanj na daljavo načeloma ni, zatakne pa se pri praktičnem usposabljanju in izvajanju vaj, kjer je kontakt s študentom nujno potreben, pravi dekan pedagoške fakultete Janez Vogrinc.

"Če se bomo tekom leta vrnili nazaj na fakultete potem računamo, da bomo ta del takrat bolj intenzivno izpeljali," je dejal in dodal, da bodo nekatere stvari lahko izpeljali tudi drugo študijsko leto.

Dela je vsekakor več za vse vključene v izobraževalni proces. Ne smemo pozabiti še na starše osnovnošolcev, ki so prevzeli tudi delno vlogo učitelja. Učitelji se sicer trudijo biti čim bolj dosegljivi tudi na daljavo.

Kdaj se bodo šolske klopi spet napolnile še ni znano

Roki za maturo in nacionalno previjanje znanja zaenkrat ostajajo nespremenjeni, pravi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Šolski koledar teče dalje, sedaj imamo samo drugačen način izobraževanja. Podaljšanja pouka v poletje zaenkrat ni na vidiku.

"Dokler bomo tako vestno in odgovorno peljali naprej po začrtanem šolskem koledarju, potem bomo prišli tudi do konca šolskega leta in imeli počitnice," je povedala ministrica. Ker gre za novo obliko dela, zaradi izrednih okoliščin, bo ta način tudi drugače obravnav in priznan.