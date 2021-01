Zdaj je že povsem jasno, da so bile obtožbe o masovni korupciji izmišljene in neutemeljene, je osnutek poročila računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme komentiral minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Ob tem pa je dejal, da je zelo razočaran nad opozicijo, saj je ta po njegovih besedah grdo zlorabila to zgodbo za rušenje vlade.

Časopis Delo je danes objavilo zaupni osnutek revizijskega poročila o nakupih zaščitne opreme v prvem valu epidemije covid-19. Ta razkriva, da ravnanje vlade ni bilo učinkovito. Pri tem ni kot posebej problematičen izpostavljen noben deležnik, prav tako Delo ne razkriva nobene konkretne sporne pogodbe.

Počivalšek: Jasno je, da so bile obtožbe izmišljene in neutemeljene

Na to se je danes odzval tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Kot je povedal, ga veseli, da se bo ta zgodba o nabavi zaščitne medicinske opreme počasi le zaključila in razčistila. "Zdaj je že povsem jasno, da so bile obtožbe o masovni korupciji izmišljene in neutemeljene."

Dodal je, da tako poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) kot osnutek poročila računskega sodišča govorita o veliki sistemski zmedi in njuna priporočila bodo zelo pomembna za oblikovanje bolj učinkovitega sistema za naprej.

"Imeli smo samo en cilj - zdravstvenemu sistemu zagotoviti opremo takoj"

"Z vsemi organi, ki preiskujejo to zgodbo korektno sodelujemo in si prizadevamo, da dokončno razčistimo stvari in dokažemo, da smo delali korektno in pošteno. Imeli smo samo en cilj - zdravstvenemu sistemu zagotoviti opremo takoj," je povedal minister. Kot je povedal Počivalšek je vlada navkljub velikim težavam uspela, pri tem pa je omenil slab sistem in svetovno zdravstveno oziroma nabavno vojno za opremo.

Zelo je razočaran nad opozicijo

Je pa minister razočaran nad nekdanjimi koalicijskimi partnerji. "Zelo sem razočaran nad opozicijo, s katero smo v prejšnji vladi korektno sodelovali in bili partnerji. Grdo so zlorabili to zgodbo zaradi njihove ambicije po zrušitvi vlade," je dejal.

SMC ostaja trden in stabilen faktor v naši družbi

Dodal je, da ga veseli, da so se izkazale za prazne vse grožnje, da ga bo poročilo računskega sodišča osebno obremenilo in s tem zlomilo tudi SMC. "SMC ostaja trden in stabilen faktor v naši družbi in namesto političnih igric se raje osredotočimo na ukrepanje v povezavi z zdravstveno in ekonomsko krizo. Ker zdaj potrebujemo sodelovanje vseh nas, ki za to skrbimo," je zaključil.