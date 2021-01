Petrič je direktor Dela, z Veselovimi zaupnostmi že “ruši” vlado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poskus slabitve Počivalška in SMC

Časopis Delo danes na naslovnici objavlja osnutek zaupnega poročila računskega sodišča o maskah in respiratorjih, za katerega opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB upajo, da bo zrušil vladno koalicijo in pomagati k prevzemu oblasti Karlu Erjavcu. Včeraj pa je Ajpes objavil, da ima daleč največje časopisno podjetje v državi tudi novega direktorja. To je Stojan Petrič, ki je preko podjetja FMR časopisno podjetje Delo pred petimi leti kupil za manj kot osem milijonov evrov za Kolektor iz Idrije.

Prodal je Petriču podjetje Delo Dušan Zorko, ki je takrat vodil Pivovarno Laško. Pozneje je Zorko zaradi vpliva SD v prejšnjih vladah prevzel vodenje državnega podjetja 2TDK, ki odloča o kakšni milijardi evrov vrednih poslih gradnje drugega tira med Divačo in Koprom.

Na posnetku je sklep o novem direktorju časopisnega podjetja Dela:

Takoj po tem, ko je vlada Janeza Janše (SDS) z vrha podjetja 2TDK, ki je pomemben za gradbeni del Petričevega Kolektorja, Zorka lani odstavila, je Delo na naslovnici objavilo, da bo vlado poskušal prevzeti Jože P. Damijan. A Damijanu to ni uspelo. Zadnja leta sta pred Petričem največje časopisno podjetje v državi vodila nekoč zakonca Andrej Kren in Nataša Luša.

Vnetljiv Veselov osnutek

Z osnutkom poročila o polnjenju praznih skladišč mask in respiratorjev, ki jih je ob začetku epidemije koronavirusa zapustila vlada Marjana Šarca, se je zadnji mesec zelo mudilo opoziciji, da bi storpedirala predsednika SMC Zdravka Počivalška in posledično morda dosegla padec vlade Janeza Janše. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je decembra celo odvzel pristojnost za podpis tega osnutka svojemu namestnika Jorgu K. Petroviču, ker obsežnega dokumenta ni podpisal svetlobno hitro v le nekaj delovnih dneh.

Takrat sta se ogorčeno odzvala nekdanji finančni minister Janez Šušteršič in pravnik Matej Avbelj, ki sta v javnem pismu zapisala:

“Povsem nemogoče je postalo, da bi poročilo, ki nastaja na takšen način, lahko brali samo kot rezultat strokovnega dela revizijskega organa, ampak ga bomo morali brati in razumeti predvsem kot zainteresiran poseg nekega nadzornega organa oziroma njegovega predsednika v tekoče politično dogajanje.”

Celoten odziv Šušteršiča in Avblja, ki sta tudi napovedala curljanje zaupnosti za političen obračun, ki smo mu danes priča na naslovnici Dela, je dostopen na povezavi:

Že pred tem zapletom smo na Siolu opozorili, da se opoziciji mudi, da bi s konstruktivno nezaupnico že pred novim letom prevzeli oblast in da nujno potrebujejo municijo proti predsedniku SMC Počivalšku, ker brez vsaj nekaj njegovih poslancev nikakor ne morejo do večine v državnem zboru.

Ker pa osnutka zaradi zapletov na računskem sodišču še ni bilo v medijih, se je Karl Erjavec nekoliko osramotil z javnimi napovedmi, da bo do novega leta že izvoljen za mandatarja v državnem zboru. Vložitev konstruktivne nezaupnice so v opoziciji morali preložiti. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pa je pojasnjeval, da je razlog zamude uporni namestnik, ki preveč premišlja in z njim celo noče govoriti, ki mu je takoj za tem odvzel pooblastilo.

Zdaj je načrt, da bodo iz opozicije konstruktivno nezaupnico vložili prihodnji teden. Preberete si lahko osnutek dokumenta, ki ga opozicijski poslanci še niso podpisali, tukaj:

A da bi bil postopek uspešen, mora SMC razpasti in za Erjavca mora glasovati vsaj nekaj poslancev te stranke. Če ne celo večina. Kar pa ne bo preprosto doseči.

S podpisom osnutka se je Veselu morda mudilo, ker je dokument šele po tem bilo mogoče poslati na več naslovov v vladi, da tam odgovorijo na ugotovitve, in šele v tej fazi je mogoče prikriti, od kod je osnutek ušel v medije za diskreditacijo Počivalška in razbijanje stranke SMC.

Takšni dokumenti računskega sodišča namreč javnosti sicer niso dostopni, dokler računsko sodišče ne pridobi odgovorov, odpravi vseh nejasnosti in jih uradno objavi. Kar pa se ne bo zgodilo vsaj še mesec dni. A takrat so za politično diskreditacijo manj uporabni.

Oznaka zaupnosti se vidi tudi iz današnje objave na naslovnici Dela:



Objava vsebine v Delu kaže, da trditve Vesela, da njegovo ravnanje, ko se mu je nenavadno mudilo, ni bilo del opozicijske igre, ni nujno točno. Ali pa, da se je logično uhajanje zgodilo brez njegovega vedenja in slutnje. Kar pa je, ker je Vesel nesporno precej pameten, malo verjetna možnost.

Po nekaterih neuradnih informacijah bi naj informacije o osnutku novinarki Dela Suzani Kos predal celo Ivan Gale, posredoval pa bi naj pri tem nekdanji urednik na Delu Luka Jakše, ki je bil po odhodu iz Dela zaposlen na Holdingu Slovenskih elektrarn, kamor naj bi ga pripeljal Matija Sevšek.

Sevšek je po karieri na Pristopu delal za številne politike: Lojzeta Peterleta, Katarino Kresal, Zorana Jankovića, bil pa je tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, ko je bila premierka Alenka Bratušek. Povezan pa naj bi bil takrat celo s postopki prodaje Mercatorja hrvaškemu Agrokorju, ki je bil v še večjih težavah kot “Jankovićev” Mercator.

Kaj je Vesel počel pri Galetu?

Dogajanje je dodatno zanimivo, ker se je Vesel, kot smo že poročali, z Galetom srečal že aprila, kar je pozneje razkril novinar Bojan Požar. Gale je o tem srečanju po Požarjevem razkritju zapisal, da je takrat Veselu poskušal v varovanje predati "obremenilno dokumentacijo". Proti Počivalšku. Vesel je zadnja tedne večkrat zanikal, da bi se z Galetom dogovarjal o “obremenilni dokumentaciji”. Povedal je celo, da bi mu naj Gale tudi pozneje nič ne poslal.

To srečanje je bilo 16. aprila, h Galetu sta prišla Vesel in njegov svetovalec Borut Smrdel. Galeta pa je o tem zapisal še: "Ko pa sem omenil, da želim posredovati dokumentacijo tudi organom pregona, pa g. Vesel tej opciji takrat ni bil naklonjen, predvsem zato, ker se je država znašla v težki situaciji in bi lahko razkritja povzročila vladno krizo."

Zgodba je dvignila veliko prahu, ker so opozicijski mediji takrat možnost mandatarstva pripisovali šefu UEFE Aleksandru Čeferinu, s katerim Vesel sodeluje pri nadzoru nogometnih finančnih poslov. Za to pa, kot smo izvedeli zadnji mesec, od Fife prejema letno ob plačilu za vodenje računskega sodišča še četrt milijona dolarjev dodatka. Bruto sicer.

Ali je KPK odločila, da je to dodatno delo dopustno, še ni povsem jasno, ker dokumentov o tem še niso našli. Bo pa KPK o tem dodatnem Veselovem delu in svoji dokumentaciji razpravljal v četrtek.

Na dan, ko se je srečal z Veselom, in ko bi mu naj ta po Veselovi razlagi predvsem svetoval, kako bolje poslovati, je Gale podpisal naročilnico za plačilo neposrednega prevoza respiratorjev Bellavista iz Kitajske. Naročilnica, ki je bila temelj za poznejša plačila, je bila nenavadna, ker so bili respiratorji že dalj časa v Sloveniji. Gale je po posvetu z Veselom podpisa naročilo za prevoz “za nazaj”.

Zaradi nenavadnosti v tem poslu je bil Gale pozneje odpuščen, oditi je moral celoten tedanji vrh blagovnih rezerv.

Za neposredne nakupa in uvoze države iz Kitajske se je spomladi zavzemala tudi opozicija. Da je to mogoče, je javno govoril celo Vesel. Primer Bellavist pa je pokazal, v čem je past: uvoz je bil v nasprotju zakonom, ki pri zapletni medicinski opremi varuje življenja in zdravje pacientov s posebnimi procedurami, kar je Gale “spregledal”, zaradi česar je bila pozneje dalj časa prepovedana raba teh naprav.

Novi direktor Dela Stojan Petrič ni brez povezav s kandidatom za mandatarja Karlom Erjavcem. Skupni so jima denimo dobri odnosi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, s katerim je Erjavec sklenil celo predvolilno koalicijo, a potem z njo na volitvah poslancev z DeSUS doživel katastrofo, ko so jim volivci prepolovili število poslancev, sam pa niti za poslanca ni bil izvoljen.

Na posnetku sta novi direktor Dela Stojan Petrič in župan Ljubljane Zoran Janković:

Foto: STA