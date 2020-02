Počivalšek: SMC želijo prikazati kot neenotno stranko

Koalicijska pogajanja med strankami SDS, SMC, DeSUS in NSi se bližajo h koncu programskega usklajevanja, je povedal predsednik SMC Zdravko Počivalšek. O razdeljenosti v SMC pa je dejal, da se to počne z željo, da bi SMC prikazali kot neenotno stranko.

SMC je liberalna stranka in liberalnost pomeni tudi to, da ima vsak pravico povedati svoje mnenje, je na vprašanje o razklanosti stranke SMC pri pogajanjih za vstop v koalicijo s SDS v intervjuju za Večer odgovoril predsednik SMC Zdravko Počivalšek. "Pri nas ne odloča predsednik o vseh zadevah, člani pa niso dolžni kimati mojim besedam. To pomeni, da je odločanje kdaj tudi naporno," je dodal.

Enotni so, da se morajo pogajati z drugimi

"Sicer pa lahko rečem, da smo enotni v dveh zadevah. Za padec te vlade ni odgovorna ne SMC ne naših deset poslancev. Kot drugo, pa smo vsi enotni, da je naša odgovornost, da se v položaju, v katerem smo, moramo pogajati z drugimi, zato da najdemo rešitev," je dodal Počivalšek.

Špekulacije ga zabavajo

"Vse špekulacije, kdo je za in kdo ni, me zabavajo, ker so mokre sanje tistih, ki bi radi že v tej fazi, sredi pogovorov, preprečili pogovore," še pravi Počivalšek in dodaja, da bo znal s svojimi sodelavci preceniti, ali je vstop v programsko vlado tisto, kar bo predlagal svetu stranke.

Zdravko Počivalšek v Janezu Janši vidi izkušenega politika, ki ima zdaj voljo, da vloži napor v rešitve, ki bi Sloveniji prinesle boljšo blaginjo. Foto: STA

Na vprašanje novinarja, zakaj si tisti poslanci, ki so proti vstopu v Janševo vlado, če v resnici obstajajo, ne upajo javno povedati, da so proti vstopu, Počivalšek odgovarja, da se ta zadeva v zadnjem času potencira in se želi vnaprej narediti težavo.

Matematika je tokrat na strani SMC

"Ko bomo morebiti prišli do tega, da bi predlagali takšno možnost, bomo tudi na tem področju opravili temeljito razpravo in sprejeli enotno rešitev. Vse drugo je govorjenje na pamet in želja po tem, da bi SMC prikazali kot neenotno stranko. Tisti, ki preštevajo naše poslance, to počnejo s precej očitnim motivom, da nas prikažejo kot šibki del potencialne koalicije, a matematika je tudi tokrat na naši strani," je povedal v intervjuju za Večer.

Janez Janša je za Počivalška izkušen politik

Predsednik SMC je še povedal, da v Janezu Janši vidi "izkušenega politika, ki ima dolgo dobo trajanja, ki zna preživeti v opoziciji, ki je dvakrat vodil vlado, enkrat v obdobju, ko je Slovenija prvič predsedovala Evropski uniji, in ki ima zdaj voljo, da vloži napor v rešitve, ki bi Sloveniji prinesle boljšo blaginjo".

"Zelo dobro vem, kdo je zmagal leta 1945 in kakšen je prispevek Tita"

Dodal je, da se ne ukvarja s tem, kaj je Janša počel pred 30 leti. "Pa to ne zato, ker ne bi imel stališča do dogodkov, ki se jih nekateri še dobro spomnimo. Kar zadeva zgodovino, zase zelo dobro vem, kdo je zmagal leta 1945, kakšen je zgodovinski prispevek Tita in navsezadnje, kaj sta za Slovenijo naredila Janša in Kučan. A od mene ne boste doživeli tega, da bi razdeljenost med ljudmi še poglabljal. Energijo posvečam temu, kar je pred nami," pravi.