V trku življenje izgubil 82-letnik

Ob 11.03 sta na Kidričevi ulici v Celju trčili tovorno in osebno vozilo, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. V nesreči je umrl voznik osebnega vozila, ena oseba pa je bila poškodovana.