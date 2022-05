Po tekmi v Mariboru deset domačinov obračunalo s tremi policisti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sobotni nogometni tekmi Prve lige Telemach med Mariborom in Koprom (1:1) je po poročanju Večera prišlo do incidenta, v katerem so bili lažje poškodovani trije policisti, pripadniki posebnih enot. Po podatkih tiskovne predstavnice PU Maribor Anite Kovačič Čelofiga je eden od policistov izvlekel tudi službeno pištolo.