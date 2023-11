Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se bo s prihodnjim letom preoblikovalo v obvezni zdravstveni prispevek, določa novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je predvidela, da bo prispevek zniževal osnovo za dohodnino. Po predlogu novega interventnega zakona ministrstva za zdravje pa prispevek osnove ne bi zniževal, neto plače pa se zato ne bodo povišale.

Po sprejeti noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bi se znesek zdravstvenega prispevka v višini 35 evrov štel za obvezni prispevek za socialno varnost, tako da bi se za ta znesek zmanjšala davčna osnova. Ob upoštevanju davčnih olajšav, ki prav tako znižujejo bruto dohodek, se izračuna dohodnina, po plačilu dohodnine posamezniku ostane neto plača. Pod črto bo imel na račun vključitve tega prispevka med obvezne prispevke zaposleni z bruto plačo 1.500 evrov na mesec za osem evrov višji razpoložljivi dohodek, kot ga ima danes, ko si sam plačuje dodatno zdravstveno zavarovanje.

Na ministrstvu za zdravje so si očitno premislili

Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje in ga je STA pridobila neuradno, pa predvideva, da se obvezni zdravstveni prispevek ne bi štel za odbitno postavko oziroma za davčno priznan odhodek pri določanju davčne osnove za dohodnino.

"Cilj določbe je izenačitev položaja posameznih zavarovancev z vidika vpliva na neto razpoložljivi dohodek posameznega zavarovanca po prenehanju plačevanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja," piše v zakonu, na katerega lahko deležniki po podaljšanju roka še danes podajo svoje pripombe in predloge.

Glas ljudstva pozdravlja spremembo, po kateri bodo plače nižje

"Predlog, da se prispevek vključi v dohodninsko osnovo, pozdravljamo, poudarjamo pa, da ga je smiselno in treba ob tej priložnosti spremeniti v proporcionalni prispevek, ki bo manj obremenil zavarovance z najnižjimi dohodki," so danes na novinarski konferenci povedali v civilni iniciativi Glas ljudstva.

Kot problematično so izpostavili tudi v zakonu predvideno samodejno podaljšanje obstoječih koncesij, ki se iztečejo do konca leta 2026, za pet let. Pozdravljajo pa predvideno določbo, ki bi prepovedala prodajo podeljenih koncesij.

Med potencialno dobrimi rešitvami predloga interventnega zakona so našteli predvideno podaljšanje obdobja bolniškega nadomestila v breme delodajalca, spodbude za specializante družinske medicine, dodatno plačilo za več opredeljenih pacientov in opravljenih storitev ter vključevanje koncesionarjev v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.