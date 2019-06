Po požaru v Fragmatu odstranili požarno vodo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku pri Cerknici so se sinoči končala dela, povezana z odstranjevanjem požarne vode, ki se je po požaru v nabrala v kanalu za meteorne vode. Civilna zaščita je ta konec tedna požarno vodo izčrpala iz kanala, v prihodnjih dneh pa bo sledilo še čiščenje sedimentov, so sporočili z okoljskega ministrstva. To pomeni, da bojazni za iztek požarne vode v okolje ni več.

Prav tako so odgovorni potrdili, da pitna voda na zajetju Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan), črpališču RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in zajetju Malni ni ogrožena. Vsi rezultati meritev pri virih pitne vode, ki jih Agencija RS za okolje (Arso) dnevno izvaja na več merilnih mestih, niso pokazali prisotnosti onesnaževal. Arso monitoring nadaljuje, so še zagotovili na ministrstvu.

Požar je v obratu proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici izbruhnil 13. junija zvečer. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur. Posredovalo je več kot 300 gasilcev, požar pa je praktično v celoti uničil objekt.

Občina Cerknica je sicer dan po požaru preventivno zaprla vzgojno-izobraževalne ustanove, prebivalce pa so pozvali, naj ne odpirajo oken ter ne uživajo zelenjave z vrtov oz. jo pred zaužitjem temeljito operejo. Za širšo okolico je bilo oklicano tudi preventivno prekuhavanje vode, omejili so pašo in košnjo trave na širšem območju požara.

Kasneje je analiza vode pokazala, da nevarnosti ni, prav tako ni bilo zaznanih nevarnih snovi v zraku.