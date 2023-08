Po poplavah: na 21 lokacijah že poteka vzorčenje tal

Voda, ki je poplavila območja in prostore, je onesnažena, ker so v njej lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, večji predmeti in blato.

Voda, ki je poplavila območja in prostore, je onesnažena, ker so v njej lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, večji predmeti in blato. Foto: STA

Agencija za okolje je za monitoring tal in voda po poplavah, ki so državo prizadele v začetku avgusta, določila 21 merilnih mest v porečjih rek Sore, Pšate, Kamniške Bistrice, Gradaščice, Save, Savinje, Drave, Mure in Meže. V odvzetih vzorcih bodo iskali vsebnosti kovin in mineralnih olj. Vzorčiti so že začeli.

Voda, ki je poplavila območja in prostore, je onesnažena, ker so v njej lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, večji predmeti in blato, so kmalu po poplavah opozorili pristojni.

Na agenciji za okolje so tako pripravili načrt preglednega monitoringa tal in voda po poplavah. Pri izboru merilnih mest so upoštevali več kriterijev, med njimi območje poplave, rabo tal ter obstoječe podatke o onesnaženosti tal. Izbrana vzorčna mesta so reprezentativna za širše območje ter obsegajo kmetijsko in stanovanjsko rabo, so sporočili z agencije.

Analiza vsebnosti kovin in mineralnih olj

Na vseh vzorčnih mestih bodo odvzeli vzorce v nanešenem mulju in v tleh, analize vzorcev pa izvedli na vsebnosti kovin in mineralnih olj. Z vzorčenjem so že seznanili tudi občine.

Z odvzemom vzorcev v nanešenem mulju in v tleh se bo omogočilo ločeno interpretacijo rezultatov za mulj oziroma za tla. Vzorčenja pa ne bodo izvedli v povirnih delih rek, saj je tam v večini primerov prihajalo do odnašanja materiala.

Dodatno analizo načrtujejo na površinskih vodotokih. V tam odvzetih vzorcih bodo izvedli analize kovin, mineralnih olj in identifikacijo organskih spojin. S tem bodo iskali morebitne ostanke nevarnih organskih spojin, ki bi lahko stekle v vodotoke, so še pojasnili na agenciji.